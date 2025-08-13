Slušaj vest

Iako se čini da su krojačke radnje sve ređe, potražnja za uslugama popravke, ali i izrade unikatne odeće, raste.

Ova profesija, koja se nekada smatrala sporednom, polako oživljava, privlačeći sve više mušterija.

Jela Simović, iskusna krojačica iz Beograda, svedoči o tome. Prema njenim rečima, situacija se u krojačkom zanatu nije mnogo promenila u odnosu na ranije, ali veruje da je sada pravi trenutak za ekspanziju. "Mislim da situacija ranije i danas nije naročito drugačija. Čini mi se da sada tek dolazi do neke ekspanzije i isplativosti", kaže Simovićeva. Njena radnja, u kojoj se traži i nova radnica, uvek je puna mušterija.

Pronalaženje iskusnih radnika, međutim, predstavlja izazov. Mnogi se prijavljuju sa malo iskustva, dok poslodavci traže "gotove" krojače sa bogatim znanjem i veštinama.

Slično iskustvo ima i Suada Antić, krojačica u penziji koja radi od kuće. Ona ističe da je teško biti konkurentan buticima i internet prodavnicama, čije su cene znatno niže. Ipak, veruje da će kvalitet, strpljenje i ljubav prema poslu, koji su suština krojačkog zanata, opstati. "Ima tu neke lepote kad vidite da se neko nasmeši u nečem što ste vi napravili. To je najveća nagrada", zaključuje Antićeva.

Tražene usluge i cenovnik

Najčešće tražene usluge su skraćivanje, sužavanje i zamena rajsferšlusa. Ove korekcije su isplativije za krojače u odnosu na krojenje nove odeće, koje zahteva više vremena i materijala. Simovićeva ističe da se cene prilagođavaju konkurenciji, a da su njihove usluge povoljne i brze.

Prema cenovnicima, zamena rajsferšlusa košta oko 700 dinara za pantalone, dok za jakne cena ide do 2.000 dinara. Skraćivanje pantalona je od 500 do 700 dinara, a sužavanje od 800 do 1.000 dinara. Šivenje nove odeće je skuplje: suknja ili pantalone koštaju oko 3.500 dinara, dok za haljinu treba izdvojiti od 7.000 do 12.000 dinara.