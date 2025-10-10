Slušaj vest

Odbor direktora Naftne industrije Srbije završio je vanredni sastanak na kome se razmatrala aktuelna situacija i plan rada u uslovima američkih sankcija. Važni zaključci su da nema mesta panici ni među zaposlenima ni među građanima, te da će se snabdevanje tržišta gorivom u narednom periodu odvijati bez većih poremećaja.

Članovi Odbora podržali su predlog da se radnicima NIS-a isplate zarade unapred, čime se garantuje finansijska stabilnost zaposlenih u periodu neizvesnosti. Isplata plata teći će redovno, a novca u opticaju i u kešu ima dovoljno.

Banke nastavile saradnju

Kako je navedeno, banke nisu prekinule saradnju sa NIS-om, osim što se beleže određena ograničenja u platnom prometu putem kartica. Trenutno, nijedna banka nije obustavila transakcije.

Zalihe goriva i snabdevanje

Konstatovano je da snabdevanje nije ugroženo u narednom periodu, ali da je i uvoz nafte stao, pa se ukazuje na činjenicu da zalihe nisu neiscrpne. Ukoliko se u kratkom roku ne pronađe trajno rešenje, maloprodaja bi u jednom trenutku mogla biti ugrožena, jer kompanija bez mogućnosti plaćanja ne može funkcionisati kao pravno lice.

Više nema transporta nafte prema Srbiji Foto: Nemanja Nikolić

Bez otpuštanja radnika

Naši članovi odbora insistirali su da ne sme biti otpuštanja radnika u trenutnoj situaciji. Naglašeno je da je očuvanje radnih mesta prioritet. Kako suština Odbora nije da definiše strateška pitanja, koja uključuju vlasništvo, očekuje se istovremeno održavanje sastanka između Vlade Srbije i kompanije “Gasprom njeft”, kako bi se definisali naredni koraci i eventualni modeli saradnje.

Dolazak Aleksandra Djukova

Zbog toga bi, ovih dana, kako se saznaje, trebalo da stigne Aleksandar Djukov, predsednik uprave “Gasprom njefta”, koji će sa predstavnicima države Srbije razgovarati o strateškim pitanjima budućeg poslovanja.

Uticaj na BDP i stabilnost

Radnici i predstavnici ovog Odbora uzdaju se u Republiku Srbiju da će se naći neko rešenje, jer bez njega nema ni energetske stabilnosti, a pored toga, ovakva situacija sa NIS-om, može da se odrazi i na BDP u kojem kompanija učestvuje sa 10 odsto na godišnjem nivou.

Odbor je zaključio da nema zasad mesta panici ni među zaposlenima, niti bi trebalo da bude među građanima, ali da rešenje mora da se iznađe ubrzo.

Srpski predstavnici, podsetimo, izražavaju zabrinutost, da situacija može da se odrazi ne samo na zaposlene, već i na energetsku stabilnost, ali i na finansije, ne samo NIS-a nego i države, kao dalje funkcionisanje rafinerije.

Odbor direktora NIS-a ima 11 članova, a sastanak Odbora direktora NIS-a održan je na zahtev četiri člana predstavnika Republike Srbije. Pet je iz Gaspromnjefta, a dva člana iz Gasproma.