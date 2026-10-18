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Grad Zaprešić i ove godine isplaćuje božićnicu od 40 evra svojim penzionerima, a pravo na ovu pomoć ne zavisi od visine penzije.

Pravo imaju svi penzioneri sa prebivalištem na području Zaprešića koji su upisani u gradsku evidenciju penzionera i podnesu zahtev za isplatu u propisanom roku.

Isplata počinje 16. novembra 2026. i trajaće do 30. januara 2027. godine. Novac će moći da se preuzme u svim poslovnicama Fine.

Novi penzioneri moraju da se prijave

Penzioneri koji su već evidentirani kod Grada ne moraju ponovo da se prijavljuju.

U gradsku evidenciju moraju da se upišu novi penzioneri koji su pravo na penziju stekli zaključno sa 31. decembrom 2026. godine, kao i oni koji iz nekog drugog razloga još nisu evidentirani.

Prijave se primaju od 19. oktobra 2026. do 22. januara 2027. godine, do 13 časova. Zahtev se može podneti lično u pisarnici Gradske uprave, u Novoj ulici 10, ili poštom na istu adresu.

Prilikom prijave potrebno je priložiti ili pokazati ličnu kartu i rešenje o penziji ili poslednji penzioni ček. Korisnici inostranih penzija mogu priložiti i drugi odgovarajući dokaz o primanju penzije.

Penzioneri koji se prijave do 9. novembra moći će da preuzmu božićnicu već od 16. novembra. Oni koji se prijave kasnije novac će moći da podignu od 23. novembra, odnosno od prvog dana naredne nedelje nakon prijave, a najkasnije do 30. januara 2027.

Pravo imaju i korisnici inostranih penzija

Božićnicu mogu da dobiju korisnici hrvatskih i inostranih penzija koji ispunjavaju propisane uslove.

Prilikom preuzimanja novca u Fini, korisnici hrvatskih penzija treba da pokažu ličnu kartu i poslednji penzioni ček ili rešenje o penziji sa vidljivim ličnim brojem penzionera.

Korisnici inostranih penzija treba da pokažu ličnu kartu sa vidljivim ličnim identifikacionim brojem (OIB).

Ako božićnicu preuzima druga osoba u ime penzionera, potrebno je da, uz dokumentaciju korisnika, pokaže i svoju ličnu kartu.

Osobe koje istovremeno primaju hrvatsku i inostranu penziju imaju pravo na božićnicu samo po osnovu hrvatske penzije.

Božićnica i za korisnike nacionalne naknade za starije osobe

Grad Zaprešić raspisao je i poseban javni poziv za korisnike nacionalne naknade za starije osobe, koji takođe mogu da ostvare pravo na božićnicu od 40 evra.

Uslov je da imaju prebivalište u Zaprešiću i priznato pravo na ovu naknadu.

Oni koji još nisu upisani u gradsku evidenciju mogu da se prijave od 19. oktobra 2026. do 22. januara 2027. godine. Potrebno je dostaviti dokaz o prebivalištu, rešenje o pravu na nacionalnu naknadu i podatke o računu.

Njima će novac biti uplaćen na tekući račun ili isplaćen putem poštanske uputnice u periodu od 16. novembra 2026. do 29. januara 2027. godine.