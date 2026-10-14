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U petak, 16. oktobra 2026. godine, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za septembar, i to korisnicima koji imaju otvorene račune u poslovnim bankama, saopštio je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

Nacionalnu naknadu dobiće ukupno 19.610 korisnika, među kojima je 80,07 odsto žena i 19,93 odsto muškaraca. Za isplatu je iz državnog budžeta obezbeđeno 3.135.216,87 evra.

Od 1. januara 2026. godine nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 evra mesečno.

Ko ima pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe?

Pravo na ovu naknadu može da ostvari državljanin Hrvatske koji je navršio 65 godina života i ima prebivalište na teritoriji Hrvatske u neprekidnom trajanju od najmanje 10 godina neposredno pre podnošenja zahteva.

Pored ovog osnovnog uslova, potrebno je ispuniti i druge zakonom propisane kriterijume:

Podnosilac zahteva ne sme da bude korisnik penzije niti osiguranik u obaveznom penzijskom osiguranju.

Njegovi prihodi i/ili prihodi članova domaćinstva ostvareni tokom prethodne kalendarske godine ne smeju da prelaze 320,44 evra mesečno po članu domaćinstva.

Ne sme da bude korisnik prava na garantovanu minimalnu naknadu u skladu sa propisima o socijalnoj zaštiti.

Ne sme da ima priznato pravo na uslugu smeštaja prema propisima o socijalnoj zaštiti.

Ne sme da ima zaključen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom izdržavanju u svojstvu primaoca izdržavanja, osim ako je pokrenut postupak za raskid ugovora, utvrđivanje njegove ništavosti ili poništavanje. Od kada se ostvaruje pravo na naknadu?

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pripada od dana podnošenja zahteva, pod uslovom da su ispunjeni svi zakonom propisani kriterijumi.

Za osobe koje su ranije primale penziju, pravo na naknadu počinje od prvog dana nakon obustave isplate penzije iz obaveznog penzijskog osiguranja.

Korisnicima garantovane minimalne naknade pravo pripada od prvog dana nakon prestanka prava na tu naknadu.

Gde i kako se podnosi zahtev?

Iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje podsećaju da zahtev za nacionalnu naknadu može da se podnese u bilo kom trenutku.

Zahtev je moguće predati na tri načina:

Lično - u nadležnoj područnoj jedinici HZMO-a prema mestu prebivališta podnosioca.

Poštom - preporučenom pošiljkom.

Elektronski - putem sistema e-Građani.