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Međunarodno interesovanje za specijalizovanu izložbu Ekspo 2027 Beograd nastavlja da raste. Učešće na najvećem međunarodnom događaju koji je Srbija do sada organizovala zvanično je potvrdilo 140 međunarodnih učesnica.

Ovaj rezultat predstavlja još jednu značajnu prekretnicu u pripremama za specijalizovanu izložbu, koja će od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine u Beogradu okupiti države i međunarodne organizacije iz celog sveta oko teme „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“. Svaka nova potvrda učešća dodatno potvrđuje poverenje međunarodne zajednice u Srbiju kao domaćina i doprinosi raznovrsnosti programa koji očekuje milione posetilaca.

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„Dostizanje brojke od 140 potvrđenih međunarodnih učesnica snažna je potvrda da svet prepoznaje značaj specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Ponosni smo na poverenje koje nam je ukazano i nastavljamo da zajedno sa našim međunarodnim partnerima gradimo događaj koji će ostaviti trajno nasleđe Srbiji i celom regionu“, izjavio je direktor kompanije EHRO 2027 doo Beograd Danilo Jerinić.

Paralelno sa rastom broja potvrđenih učesnica, nastavljaju se radovi na izgradnji izložbenog kompleksa i pripreme programskih sadržaja, dok međunarodne učesnice zajedno sa organizatorom razvijaju koncepte svojih nastupa.