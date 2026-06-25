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„Kina je danas najveći investitor u Srbiji, a naše partnerstvo ušlo je u novu fazu – od infrastrukture, preko industrije, do tehnologije i veštačke inteligencije. Srbija je mesto u Evropi gde se Evropa i Kina susreću i zajedno rade, a svetska izložba biće prilika da se dodatno učvrsti čelično prijateljstvo dveju zemalja”, poručio je predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež na svečanom skupu u okviru Sajma CISCE u Pekingu, gde je međunarodnoj poslovnoj zajednici predstavio Specijalizovanu izložbu EXPO 2027 u Beogradu.

Na večeri posvećenoj Srbiji, Čadež je istakao da Srbija i Kina grade partnerstvo koje se razvijalo kroz više talasa – od velikih infrastrukturnih projekata, preko novih proizvodnih kapaciteta, do savremenih tehnologija.

Kina promenila izgled Srbije

„Prvi talas saradnje bio je u oblasti infrastrukture. Kineske kompanije i kineska država promenile su izgled Srbije. Zajedno smo izgradili stotine kilometara auto-puteva, železničkih pruga i moderne infrastrukture. To je omogućilo privlačenje stranih direktnih investicija i učinilo Srbiju zemljom koja privlači najviše investicija u jugoistočnoj Evropi“, rekao je Čadež.

Kako je naveo, drugi talas saradnje doneli su kineski investitori, posebno iz automobilske industrije, koji u Srbiji grade proizvodne kapacitete i fabrike za evropsko tržište.

„Sada dolazi treći talas – talas tehnologije i veštačke inteligencije. Prva fabrika za proizvodnju humanoidnih robota na evropskom kontinentu biće otvorena upravo u Srbiji. Kompanije Agibot i Mint zajedno će otvoriti prvu fabriku za proizvodnju humanoidne robotike u Evropi“, poručio je predsednik PKS.

Čadež je naglasio da je ekonomska saradnja dve zemlje rezultat dobrih odnosa i političkog dijaloga na najvišem nivou. „Pre nekoliko nedelja predsednik Srbije Aleksandar Vučić imao je izuzetno uspešnu posetu i razgovore sa kineskim predsednikom Si Đi Pingom. Naši ministri često borave u Kini, a naše kompanije sve više su zainteresovane ne samo za trgovinu, već i za investiciona partnerstva“, rekao je Čadež.

Promocija Ekspa 2027

Prezentujući Specijalizovanu izložbu EXPO 2027, koja će narednog leta u Beogradu okupiti predstavnike 140 zemalja sveta, Čadež je naglasio da je Srbija za pravo organizacije uspela da se izbori sa mnogo većim zemljama, među kojima su SAD, Argentina, Italija.

On je istakao da će tokom tri meseca u Beogradu boraviti kompanije, delegacije i institucije iz celog sveta, vođene temom „Igra(j) za čovečanstvo“.

„Igra za inovacije. Igra za muziku. Igra za sport. Moramo ponovo da naučimo kako da se igramo, jer je upravo igra izvor kreativnosti. Ona nam pomaže da se izborimo sa neizvesnošću i da prevaziđemo sve podele koje nas razdvajaju. Igra ne deli ljude – ona ih okuplja. Ona nas ujedinjuje“, poručio je Čadež.

Kina je među prvima potvrdila učešće na EXPO-u, podsetio je Čadež i zahvalio Renu Hongbinu, predsedniku Kineske međunarodne trgovinske komore i jednom od glavnih organizatora Sajma CISCE na velikoj podršci i angažovanju. „Siguran sam da će kineski paviljon biti jedan od najboljih na izložbi“, rekao je Čadež.

Predsednik PKS naglasio je i značaj sajma CISCE (China International Supply Chain Expo), navodeći da je tokom prethodne tri godine širom sveta promovisao ovu međunarodnu izložbu lanaca snabdevanja kao jednu od najbolje organizovanih izložbi na svetu.

Ovom prilikom obratio se i Ren Hongbin, koji je istakao značaj dugogodišnje tradicije i prijateljstva Kine i Srbije, kao i povezanost CISCE-a i EXPO 2027.

„Danas je veoma poseban dan – Dan Srbije, ali i veče CISCE-a. Iz svakog izdanja CISCE-a rađaju se brojne uspešne priče i prilike kompanijama da rastu zajedno“, poručio je Ren.