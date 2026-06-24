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Srbija i Koreja imaju značajne mogućnosti za unapređenje saradnje u oblasti lanaca snabdevanja, industrije i proizvodnje, transporta i logistike, čiste energije, AI, biotehnologije i zdravstva, istaknuto je tokom sastanaka predsednika Privredne komore Srbije Marka Čadeža sa predstavnicima korejskih privrednih institucija i kompanija u Seulu.

Poseta je realizovana povodom uspešnog okončanja pregovora o Sporazumu o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu (CEPA) između Srbije i Republike Koreje, koji otvara novu fazu ekonomskih odnosa dve zemlje.

Potvrđeno je i učešće Republike Koreje na specijalizovanoj izložbi EKSPO 2027 u Beogradu, a dogovorena je i bliža saradnja srpskih i korejskih kompanija tokom naredne godine.

Predsednik PKS je tokom boravka u Seulu obišao Korejski uvozni sajam, na kojem se ove godine predstavlja jedanaest srpskih kompanija iz sektora prehrambene industrije, industrije alkoholnih pića, hrane za kućne ljubimce i industrije proizvodnje posuđa i opreme za domaćinstvo. Nastup se realizuje u organizaciji PKS i u saradnji sa Korejskom asocijacijom uvoznika (KOIMA) i Ambasadom Republike Srbije u Seulu.

Na sastanku sa predstavnicima Ministarstva trgovine Južne Koreje predstavljen je privredni ambijent Srbije, koji je, kako je ocenjeno, još uvek nedovoljno poznat korejskim kompanijama.

Foto: Jovana Majstorović

Marko Čadež i predsednica KOIMA-e Juon Jang razmotrili su mogućnosti uključivanja srpskih proizvođača u distributivne lance velikih korejskih konglomerata. Jang je istakla da na korejskom tržištu ima prostora za uvoz sušenog i zamrznutog voća iz Srbije, alkoholnih pića i drugih prehrambenih proizvoda.

Tokom razgovora sa predstavnicima Korejske agencije za investicije i promociju trgovine (KOTRA) istaknuto je da je korejsko tržište sve otvorenije za proizvode iz Srbije, ali i za saradnju u oblasti transfera tehnologija i zajedničkih investicionih projekata. Dogovorena je poseta korejske privredne delegacije Srbiji do kraja godine, sa ciljem uspostavljanja neposrednih kontakata između kompanija i boljeg upoznavanja poslovnih mogućnosti na oba tržišta.

Održan je i sastanak sa potencijalnim korejskim investitorima iz hemijske industrije, koji Srbiju prepoznaju kao privrednog lidera regiona i jednu od najbrže rastućih ekonomija u Evropi. Predstavnici korejskih kompanija iskazali su interesovanje za uspostavljanje zajedničkih ulaganja sa partnerima iz Srbije.

Privredna komora Srbije nastaviće da pruža institucionalnu podršku domaćim kompanijama zainteresovanim za nastup na korejskom tržištu. Pored učešća na Korejskom uvoznom sajmu, u planu je i organizovan nastup srpske privrede na sajmu Seoul Food, najvećoj specijalizovanoj izložbi prehrambene industrije u Aziji, što će predstavljati dodatnu priliku za promociju srpskih proizvoda i jačanje poslovnih veza sa korejskim partnerima.