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Privredna komora Srbije (PKS) organizuje nastup srpskih privrednika u okviru nacionalnog štanda Srbije na Kineskom međunarodnom sajmu lanca dobavljača "4th China International Supply Chain Expo (CISCE)", koji se održava u Pekingu od 22. do 26. juna sa ciljem da okupi različite nivoe industrije i preduzeća, od velikih do malih i podstakne saradnju između kineskih i međunarodnih kompanija.

Kako je saopšteno iz PKS, kineski međunarodni sajam lanca dobavljača (CISCE) ima za cilj i da pruži podršku u promociji trgovine, podstakne investicionu saradnju, okupi inovacije i podrži učenje i razmenu znanja.

Dodaje se da je CISCE posvećen stvaranju novog prozora za povezivanje svetskih firmi sa razvijenim i naprednim lancima snabdevanja u Kini.

Ovaj sajam organizuje nacionalna Privredna komora Kine, a kako je najavljeno, izložba obuhvata ključne industrijske lance, odnosno lanac pametnih vozila, digitalne tehnologije, zdrav život, obnovljivu energiju, održivu poljoprivredu i područje usluga lanca dobavljača.