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U organizaciji Privredne komore Srbije (PKS), na nacionalnom štandu Srbije svoje proizvode i izvozne potencijale predstavlja jedanaest srpskih kompanija iz sektora prehrambene industrije, proizvodnje pića, metaloprerađivačke industrije i široke potrošnje. Među izlagačima su Aleva, Damar Confit, Sirogojno Company, Destilerija Gen, Rakija Mićić, Serbika, Superior, Promont Group, Metalac, Dogma Brewery Serbia i Granola.

- Učestvovanje na ovom sajmu predstavlja važan korak u predstavljanju srpskog izvoznog potencijala na tržištu Republike Koreje. Kompanije će tokom sajma održati brojne poslovne sastanke sa potencijalnim partnerima iz Koreje i drugih azijskih zemalja, sa ciljem uspostavljanja novih izvoznih poslova i jačanja prisustva na azijskom tržištu - izjavila je Jovana Majstorović, rukovodilac Centra za Aziju, Rusku Federaciju i Zajednicu Nezavisnih Država PKS.

Prema njenim rečima, već prvog dana sajma zabeleženo je veliko interesovanje posetilaca i profesionalnih kupaca, posebno za srpska alkoholna pića, prehrambene proizvode i hranu za kućne ljubimce.

sajam Koreja
Foto: Nastasja Polić/PKS

Dodatni podsticaj razvoju ekonomskih odnosa dveju zemalja predstavlja i Sporazum o sveobuhvatnom ekonomskom partnerstvu između Srbije i Republike Koreje, čija se primena očekuje do kraja godine, kaže Majstorović. Sporazum će, dodaje, omogućiti postepenu liberalizaciju trgovine robom i uslugama, stvarajući povoljnije uslove za poslovanje kompanija i povećanje robne razmene između dveju zemalja.

„Korea Import Fair“, koji organizuje Korejska asocijacija uvoznika (KOIMA), predstavlja vodeću platformu za plasman stranih proizvoda na korejsko tržište, sa izraženim B2B karakterom i fokusom na direktno povezivanje sa uvoznicima i distributerima.

Nastup srpske privrede u Seulu deo je kontinuiranih aktivnosti Privredne komore Srbije usmerenih na otvaranje novih izvoznih tržišta i jačanje međunarodne konkurentnosti domaćih kompanija.

Biznis Kurir

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