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Ova prestižna sajamska organizacija koja ove godine obeležava 30 godina od osnivanja, okuplja ključne sajamske institucije iz srednje i jugoistočne Evrope i predstavlja platformu za razmenu znanja, resursa i najboljih praksi među vodećim međunarodnim sajmovima. Sa 20 članica iz 15 država, CEFA definiše i postavlja postulate u organizaciji sajamskih manifestacija i događaja. Beogradski sajam je član ove organizacije od 2001. godine.

Na ovom skupu, članovi Generalne skupštine, odali su priznanje dosadašnjem predsedniku i dugogodišnjem direktoru solunskog TIF-Helexpo, dr Kirjakosu Pozrikidisu, za izuzetan doprinos Alijansi i unapređenju regionalne saradnje, proglasivši ga za počasnog predsednika CEFA, a zatim su razmatrani rezultati poslovanja sajmova članica CEFE za period prošle i ove godine. Razgovaralo se i o planovima organizacije za naredni period.

Foto: Beogradski Sajam

Izveštaj Beogradskog sajma ocenjen je kao uspešan, dosadašnji rad i zalaganje direktora Beogradskog sajma, Nikole Bankovića koji je ovu dužnost preuzeo sredinom prošle godine, kao pouzdan, ekonomski i marketinški, sa energijom za prepoznavanje i rešavanje izazova sajamskog poslovanja. Ceneći ugled Republike Srbije i njenog privrednog rasta, kvalitete i kapacitete Beogradskog sajma, potencijal direktora i njegovog tima saradnika, kao i mogućnost održavanja sledeće sednice Generalne skupštine u Beogradu tokom trajanja Svetske izložbe EXPO BELGRADE 2027, članovi Generalne skupštine su, jednoglasno, za novog predsednika CEFE izabrale Nikolu Bankovića, direktora Beogradskog sajma.

Biti predsedavajući ove organizacije, a CEFA je najvažnija sajamska organizacija u jugoistočnoj Evropi, čast je i obaveza. Ovo je još jedna prilika da Beogradski sajam, kompanija sa tradicijom dugom 90 godina, potvrdi status lidera na mapi sajamskih kuća jugoistočne Evrope. Upravo sajamski gradovi iz država koje predstavljaju članice CEFA su jedna od ciljnih grupa manifestacija koje organizuje Beogradski sajam. Kontakti i usavršavanje sajamskih procesa između članica CEFA otvaraju perspektivu za kvalitetniji i profesionalniji nivo razmene iskustava, a inovativni alati, digitalne baze podataka, kao i najnovija tehnološka rešenja rezultiraće povećanjem broja izlagača i posetilaca iz zemalja regiona jugoistočne Evrope. Sa druge strane, aktivnosti ove organizacije omogućavaju organizovanje zajedničkih manifestacija i promociju Republike Srbije u državama članicama i šire.