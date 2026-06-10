Slušaj vest

Manifestacija će na Beogradskom sajmu okupiti vodeće vinarije, destilerije, distributere, profesionalne kupce, predstavnike HoReCa sektora, turističke organizacije, investitore, medije i renomirane stručnjake iz oblasti vina, gastronomije i turizma iz celog sveta.

Za samo nekoliko godina, Wine Vision by Open Balkan pozicionirao se kao jedan od najznačajnijih specijalizovanih sajamskih i poslovnih događaja u Jugoistočnoj Evropi, povezujući regionalne proizvođače sa međunarodnim tržištima i stvarajući platformu za trgovinu, promociju, edukaciju i profesionalno umrežavanje.

Osnovan pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i strateških partnera inicijative Open Balkan, sajam iz godine u godinu potvrđuje svoj međunarodni značaj, okupljajući ključne aktere vinske, destilerske, gastronomske i turističke industrije iz Evrope, Azije, Bliskog istoka i drugih međunarodnih tržišta.

Peto izdanje

Peto izdanje sajma biće održano pod sloganom „Jedno mesto. Ceo svet.”, koji oslikava njegovu ulogu kao mesta susreta različitih kultura, tržišta, ideja i poslovnih inicijativa u okviru jedinstvene međunarodne platforme.

Tokom tri sajamska dana, učesnicima će biti dostupan obiman profesionalni i izlagački program koji obuhvata organizovane B2B sastanke, aktivnosti za međunarodne kupce, stručne degustacije, masterclass programe, panel diskusije, gastronomske prezentacije, predstavljanje vinskih turističkih destinacija i druge sadržaje namenjene promociji i profesionalnoj razmeni.

Poseban fokus i ove godine biće stavljen na poslovno povezivanje i međunarodnu saradnju. Drugi i treći dan sajma biće primarno namenjen profesionalnim posetiocima, u cilju stvaranja uslova za strateške sastanke, komercijalne razgovore i razvoj novih partnerstava.

Učesnicima će biti na raspolaganju posebno organizovane B2B zone, prostori za prezentacije i radionice, digitalna platforma za poslovno povezivanje, kao i tehnička i logistička podrška osmišljena za efikasnu komunikaciju i uspešnu realizaciju poslovnih susreta.

Međunarodni karakter

Rezultati prethodnog izdanja dodatno potvrđuju međunarodni domet manifestacije: na sajmu je učestvovalo 535 izlagača iz 34 zemlje, uz učešće profesionalnih posetilaca iz čak 68 država sveta, koji su uz više od 5000 domaćih trgovaca, eksperata i ugostitelja realizovali više hiljada B2B sastanaka. Ovaj segment ostaje jedna od ključnih poslovnih dimenzija Wine Vision by Open Balkan, potvrđujući njegovu ulogu kao važnog mesta susreta proizvođača, distributera, uvoznika i profesionalnih kupaca iz različitih delova sveta.

Pored vinskog segmenta, sajam i ove godine obuhvata programe posvećene rakiji, vrhunskoj gastronomiji i turizmu, čime dodatno potvrđuje svoju poziciju kao platforme koja povezuje više komplementarnih industrija i promoviše region kao atraktivnu destinaciju za poslovnu saradnju, investicije i razvoj tržišta.

Profesionalni kupci i izlagači imaće mogućnost da se unapred prijave za učešće u zvaničnom B2B programu, koji omogućava personalizovano planiranje sastanaka, direktan kontakt između kupaca i izlagača, ciljane aktivnosti za poslovno povezivanje i efikasniju organizaciju poslovnih razgovora.

Prijave su otvorene na www.winevisionfair.com

Biznis Kurir

Ne propustiteDruštvoPREMIJERKA BRNABIĆ DODELILA NAGRADE NA SAJMU "VINSKA VIZIJA OTVORENI BALKAN" Nov način promocije regiona! Čestitke učesnicima FOTO
ana.jpg
Politika"DANILU JE TO POSAO, A MENI LJUBAV" Predsednik Vučić sa sinom slobodno vreme u Veroni iskoristio za degustaciju vina (FOTO)
danilo-vucic.jpg
PolitikaPROGLAŠENI POBEDNICI NA SAJMU VINA Ana Brnabić: Nikad nisam osetila pozitivniju emocije između nas na Otvorenom Balkanu
screenshot-3.jpg
PolitikaAMERIČKI AMBASADOR HIL: Inicijativa "Otvoreni Balkan" osvežavajuća ideja
dalils01-beta-amir-hamzagic2.jpg