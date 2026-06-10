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Manifestacija će na Beogradskom sajmu okupiti vodeće vinarije, destilerije, distributere, profesionalne kupce, predstavnike HoReCa sektora, turističke organizacije, investitore, medije i renomirane stručnjake iz oblasti vina, gastronomije i turizma iz celog sveta.

Za samo nekoliko godina, Wine Vision by Open Balkan pozicionirao se kao jedan od najznačajnijih specijalizovanih sajamskih i poslovnih događaja u Jugoistočnoj Evropi, povezujući regionalne proizvođače sa međunarodnim tržištima i stvarajući platformu za trgovinu, promociju, edukaciju i profesionalno umrežavanje.

Osnovan pod pokroviteljstvom Vlade Republike Srbije i strateških partnera inicijative Open Balkan, sajam iz godine u godinu potvrđuje svoj međunarodni značaj, okupljajući ključne aktere vinske, destilerske, gastronomske i turističke industrije iz Evrope, Azije, Bliskog istoka i drugih međunarodnih tržišta.

Peto izdanje

Peto izdanje sajma biće održano pod sloganom „Jedno mesto. Ceo svet.”, koji oslikava njegovu ulogu kao mesta susreta različitih kultura, tržišta, ideja i poslovnih inicijativa u okviru jedinstvene međunarodne platforme.

Tokom tri sajamska dana, učesnicima će biti dostupan obiman profesionalni i izlagački program koji obuhvata organizovane B2B sastanke, aktivnosti za međunarodne kupce, stručne degustacije, masterclass programe, panel diskusije, gastronomske prezentacije, predstavljanje vinskih turističkih destinacija i druge sadržaje namenjene promociji i profesionalnoj razmeni.

Poseban fokus i ove godine biće stavljen na poslovno povezivanje i međunarodnu saradnju. Drugi i treći dan sajma biće primarno namenjen profesionalnim posetiocima, u cilju stvaranja uslova za strateške sastanke, komercijalne razgovore i razvoj novih partnerstava.

Učesnicima će biti na raspolaganju posebno organizovane B2B zone, prostori za prezentacije i radionice, digitalna platforma za poslovno povezivanje, kao i tehnička i logistička podrška osmišljena za efikasnu komunikaciju i uspešnu realizaciju poslovnih susreta.

Međunarodni karakter

Rezultati prethodnog izdanja dodatno potvrđuju međunarodni domet manifestacije: na sajmu je učestvovalo 535 izlagača iz 34 zemlje, uz učešće profesionalnih posetilaca iz čak 68 država sveta, koji su uz više od 5000 domaćih trgovaca, eksperata i ugostitelja realizovali više hiljada B2B sastanaka. Ovaj segment ostaje jedna od ključnih poslovnih dimenzija Wine Vision by Open Balkan, potvrđujući njegovu ulogu kao važnog mesta susreta proizvođača, distributera, uvoznika i profesionalnih kupaca iz različitih delova sveta.

Pored vinskog segmenta, sajam i ove godine obuhvata programe posvećene rakiji, vrhunskoj gastronomiji i turizmu, čime dodatno potvrđuje svoju poziciju kao platforme koja povezuje više komplementarnih industrija i promoviše region kao atraktivnu destinaciju za poslovnu saradnju, investicije i razvoj tržišta.

Profesionalni kupci i izlagači imaće mogućnost da se unapred prijave za učešće u zvaničnom B2B programu, koji omogućava personalizovano planiranje sastanaka, direktan kontakt između kupaca i izlagača, ciljane aktivnosti za poslovno povezivanje i efikasniju organizaciju poslovnih razgovora.

Prijave su otvorene na www.winevisionfair.com