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Ministar finansija Siniša Mali sastao se sa ambasadorkom Francuske u Srbiji Florens Ferari, sa kojom je razgovarao o daljem unapređenju ekonomske saradnje. Kroz dokazano uspešne projekte poput modernizacije aerodroma "Nikola Tesla" i rešavanja pitanja deponije u Vinči, otvorena su vrata za nove zajedničke poduhvate, među kojima su izgradnja beogradskog metroa, ali i ulaganja u superkompjutere. Ministar je tom prilikom potvrdio i odličnu vest, Francuska će učestvovati na predstojećem Ekspu 2027 u Beogradu.

- Sastanak sa ambasadorkom Francuske u Srbiji Florens Ferari, sa kojom sam razgovarao o ekonomskoj saradnji naše dve zemlje, kao i o brojnim zajedničkim projekima, u kojima učestvuju francuske kompanije.

To su projekti kao što su beogradski metro, koji je od ogromnog značaja za Grad Beograd, ali i superkompjuter i data centri, što je važno jer idemo u korak sa novim tehnologijama.

Francuske kompanije su bile naš partner i na izgradnji postrojenja na deponiji u Vinči, kao i na aerodromu “Nikola Tesla”, što su sve uspešni projekti, tako da nam to daje podsticaj da zajedno radimo i dalje. Sve to doprineće još boljim ekonomskim, ali i političkim odnosima dve zemlje.

Drago mi je i što će Francuska učestvovati na Ekspo 2027 i verujem da će na pravi način predstaviti sve šta ima da ponudi - napisao je ministar na instagramu.