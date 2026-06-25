Siniša Mali sa ambasadorom Japana o Ekspu 2027: Njihovo iskustvo nam je zančajno, želimo da budemo još bolji
"Njihovo iskustvo nam je značajno, ali želimo da budemo još bolji" Ovom porukom ministar finansija Siniša Mali sumirao je sastanak sa ambasadorom Japana u Srbiji Naohirom Cucumijem. Kako je ministar objavio na svom Instagram nalogu, glavni fokus razgovora bio je predstojeći Ekspo 2027 u Beogradu. S obzirom na to da je Japan prošle godine uspešno organizovao ovu svetsku izložbu u Osaki, Mali je istakao da su njihova iskustva od neprocenjivog značaja za Srbiju. Uz razmenu dobrih praksi, stigla je i potvrda da se Japan uveliko priprema za predstavljanje svojih dostignuća u beogradskom paviljonu.
- Sa ambasadorom Japana u Srbiji NJ.E Naohiro Cucumijem razgovarao sam o zajedničkoj saradnji, ali i o brojnim mogućnostima za njeno dalje unapređenje. Drago mi je što japanske poslovne investicije u Srbiji nastavljaju da rastu, i što su investitori iz ove zemlje našli interes da ulažu u Srbiju.
Razmenili smo iskustva u organizaciji Expa, s obzirom na to da je Osaka prošle godine bila domaćin Ekspa 2025. Japan se sprema i da najbolji način predstavi svoju zemlju i brojna dostignuća u paviljonu koji će imati na Ekspu 2027. Preneo sam njegovoj ekselenciji da nam je njihovo iskustvo izuzetno značajno, ali i da želimo da budemo još bolji - poručio je ministar.
Biznis Kurir