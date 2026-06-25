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"Njihovo iskustvo nam je značajno, ali želimo da budemo još bolji" Ovom porukom ministar finansija Siniša Mali sumirao je sastanak sa ambasadorom Japana u Srbiji Naohirom Cucumijem. Kako je ministar objavio na svom Instagram nalogu, glavni fokus razgovora bio je predstojeći Ekspo 2027 u Beogradu. S obzirom na to da je Japan prošle godine uspešno organizovao ovu svetsku izložbu u Osaki, Mali je istakao da su njihova iskustva od neprocenjivog značaja za Srbiju. Uz razmenu dobrih praksi, stigla je i potvrda da se Japan uveliko priprema za predstavljanje svojih dostignuća u beogradskom paviljonu.

- Sa ambasadorom Japana u Srbiji NJ.E Naohiro Cucumijem razgovarao sam o zajedničkoj saradnji, ali i o brojnim mogućnostima za njeno dalje unapređenje. Drago mi je što japanske poslovne investicije u Srbiji nastavljaju da rastu, i što su investitori iz ove zemlje našli interes da ulažu u Srbiju.

Razmenili smo iskustva u organizaciji Expa, s obzirom na to da je Osaka prošle godine bila domaćin Ekspa 2025. Japan se sprema i da najbolji način predstavi svoju zemlju i brojna dostignuća u paviljonu koji će imati na Ekspu 2027. Preneo sam njegovoj ekselenciji da nam je njihovo iskustvo izuzetno značajno, ali i da želimo da budemo još bolji - poručio je ministar.