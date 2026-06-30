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Ova atlantska ostrvska država predstaviće se kroz jedinstvenu priču o muzici, sportu, kulturi i inovacijama, donoseći u srce Srbije duh arhipelaga koji je vekovima povezivao kontinente, narode i kulture.

Kultura i prirodna bogatstva: Od morne do vulkanskih ostrva

Iz zemlje koja je svetu podarila mornu, muzički žanr koji mnogi opisuju kao najlepši zvuk nostalgije, dolazi priča o kulturi koja je čežnju za okeanom pretvorila u univerzalni jezik emocija.

Morna kao duša arhipelaga: Ovaj dubok i melanholičan izraz, oblikovan istorijom, migracijama i prostranstvom Atlantskog okeana, upisan je na Uneskovu Reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasleđa čovečanstva. Svetskoj publici ju je približila legendarna Cezarija Evora, „Bosa diva“, čiji je prepoznatljiv glas preneo muzičku tradiciju Kabo Verdea milionima ljudi širom sveta.

Muzički ritmovi: Pored morne, Zelenortska Ostrva poznata su po ritmovima funane, batukua i koladeire, kao i po bogatom kreolskom nasleđu nastalom na susretu afričkih i evropskih uticaja.

Prirodne lepote: Posetioci Ekspa imaće priliku da otkriju prirodna bogatstva arhipelaga, od istorijskog grada Cidade Velha, koji se nalazi na Uneskovoj listi svetske baštine, do vulkanskog ostrva Fogo, doma jedinog aktivnog vulkana u zemlji.

Istorijski uspesi na sportskoj sceni

Sport zauzima posebno mesto u nacionalnom identitetu zemlje. Zelenortska Ostrva su 2026. godine ispisala istoriju plasiravši se po prvi put na Svetsko prvenstvo u fudbalu, postavši jedna od najmanjih država koja je izborila mesto na najvećoj sportskoj sceni sveta.

Njihova reprezentacija, poznata kao „Plave ajkule“, uoči Mundijala odigrala je i prijateljsku utakmicu protiv Srbije, pa će se dve zemlje nakon susreta na terenu ponovo sresti u Beogradu – ovoga puta na globalnoj sceni saradnje, kulture i inovacija. Zemlja je dala i brojne međunarodno priznate sportiste, među kojima se izdvaja košarkaš Valter „Edi“ Tavareš, jedan od najuspešnijih afričkih igrača u evropskoj košarci, kao i svetski šampioni u kajt-surfingu (kite-surfing) i wing foiling-u, disciplinama po kojima je ovaj atlantski arhipelag prepoznatljiv širom sveta.

Tehnološki razvoj i međunarodna saradnja

Pored kulture i sporta, Cabo Verde danas predstavlja jednu od najstabilnijih i najdinamičnijih zemalja Afrike, sa snažnim ulaganjima u obrazovanje, digitalne tehnologije i održivi razvoj. Tehnološki kompleks TechPark Cabo Verde simbolizuje ambiciju zemlje da postane digitalni most između Afrike, Evrope i Amerike.

Nastup u Beogradu nastavak je kontinuiranog prisustva Zelenortskih Ostrva na Ekspo izložbama. Nakon učešća na Expo 2020 Dubai, Expo Doha 2024 i Expo 2025 Osaka, ova atlantska država i na Ekspo 2027 Beograd donosi priču o kulturi, istrajnosti i moći povezivanja ljudi i kontinenata. Povezani duhom saradnje i otvorenosti prema svetu, Srbija i Zelenortska Ostrva neguju diplomatske i prijateljske odnose zasnovane na međusobnom poštovanju.

„Od svetskih scena koje je osvojila Cezarija Evora do istorijskog plasmana Plavih ajkula na Svetsko prvenstvo, Zelenortska Ostrva pokazuju kako jedna mala ostrvska država može da ostavi veliki trag na globalnoj kulturnoj i sportskoj mapi. Njihovo učešće na Ekspu 2027 Beograd donosi inspirativnu priču o povezivanju ljudi kroz muziku, sport, inovacije i kulturu“, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Tokom Ekspa 2027 Beograd, koji će biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, prvi taktovi morne neće posetiocima doneti samo muziku jedne zemlje, već priču o okeanu, putovanjima, susretima i povezivanju sveta, upravo onome što Ekspo predstavlja.