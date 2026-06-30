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Postupak nabavke za izbor dobavljača sredstava i opreme za ličnu, uzajamnu i kolektivnu zaštitu od elementarnih nepogoda i nesreća na Ekspo lokaciji je završen, a ugovor je dodeljen kompaniji VATREX RESCUE d.o.o. Beograd-Zemun.

Detalji ugovora i nabavke:

Vrednost bez PDV-a: 11.638.200 dinara

Vrednost sa PDV-om: 13.965.840 dinara

Predmet nabavke obuhvata isporuku zaštitne i sigurnosne opreme namenjene opremanju Ekspo lokacije, sa ciljem obezbeđivanja operativne spremnosti lokacije i nadležnih timova za postupanje u vanrednim okolnostima tokom pripreme i realizacije specijalizovane izložbe.

U postupku nabavke, nakon sprovedene stručne ocene, ugovor je dodeljen ponuđaču Vatrex rescue d.o.o. Beograd-Zemun, čija je ponuda ocenjena kao prihvatljiva i ekonomski najpovoljnija.

Bezbednost kao ključni prioritet

- Bezbednost učesnika, zaposlenih i posetilaca jedan je od ključnih prioriteta u pripremi specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd. Nabavkom zaštitne opreme dodatno jačamo kapacitete za pravovremeno reagovanje u vanrednim situacijama i nastavljamo da sistematski gradimo uslove za organizaciju jednog od najvećih međunarodnih događaja u ovom delu Evrope - izjavio je direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd, Danilo Jerinić.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd biće održana od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, a do sada je učešće potvrdilo 140 međunarodnih učesnika.