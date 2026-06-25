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Ova zemlja će predstaviti svoj nacionalni identitet kroz spoj autentičnog kulturnog nasleđa, izuzetnih prirodnih bogatstava i održivog razvoja.

Iako mala po veličini, ova ostrvska država u Gvinejskom zalivu izdvaja se po snažnoj povezanosti čoveka i prirode, kao i po jedinstvenom kulturnom izrazu koji se prenosi kroz generacije. Sao Tome i Prinsipe je jedna od retkih zemalja na svetu sa statusom UNESKO biosfernog rezervata, što dodatno potvrđuje njenu posvećenost očuvanju prirodne ravnoteže.

Kulturno bogatstvo i tradicija

Tokom trajanja specijalizovane izložbe Ekspo 2027, posetioci će imati priliku da upoznaju kulturno bogatstvo ove zemlje kroz tradicionalne igre, muziku i običaje koji neguju zajedništvo i identitet. Posebnu zanimljivost predstavljaju tradicionalne igre, među kojima se izdvaja i igra slična „ćoravoj baki“, što ukazuje na univerzalnost dečje igre i kulturne sličnosti koje povezuju različite delove sveta.

Muzika i scenski izrazi imaju važno mesto u kulturi Sao Tome i Prinsipe. Tradicionalni žanrovi kao što su Dêxa, Socopé i Ússua, kao i kulturni izraz Tchiloli, koji je prepoznat kao svetska baština, predstavljaju snažan spoj umetnosti, istorije i zajedničkog sećanja.

Zemlja se sve više pozicionira i na međunarodnoj sceni kroz učešće na svetskim izložbama i turističkim manifestacijama, uključujući Expo Osaka 2025 i Fitur 2026, gde je nagrađena za doprinos međunarodnoj turističkoj saradnji.

Ekonomija, održivost i prirodne lepote

Ekonomija Sao Tome i Prinsipe zasniva se na poljoprivredi, turizmu i proizvodnji kakaa, uz postepen razvoj i stabilizaciju ekonomskih pokazatelja. Sa populacijom od nešto više od 200.000 stanovnika, zemlja predstavlja dinamično i kompaktno društvo sa jasnom orijentacijom ka održivoj budućnosti.

Prirodne lepote, poput vulkanskog vrha Piko Kao Grande, tropskih plaža i bogatih ekosistema, svrstavaju ovu zemlju među najatraktivnije eko-turističke destinacije, dok lokalna gastronomija odražava jednostavnost i blisku povezanost sa prirodom.

„Ekspo 2027 Beograd predstavlja priliku da otkrijemo kulture koje kroz svoju autentičnost i odnos prema prirodi donose izuzetno važne poruke o održivoj budućnosti. Sao Tome i Prinsipe nudi upravo takvu perspektivu, pokazujući kako se kultura, tradicija i prirodni resursi mogu razvijati u harmoniji“, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd.

Sao Tome i Prinsipe će se na Ekspo 2027 Beograd predstaviti kao zemlja koja kroz svoju autentičnost, prirodnu ravnotežu i kulturno nasleđe gradi prepoznatljiv identitet na globalnoj sceni.