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Delegacija "Saint-Gobain" grupe, jedne od vodećih svetskih kompanija u oblasti moderne i održive gradnje, posetila je Ekspo 2027 Plejgraund tokom boravka u Beogradu povodom velikog međunarodnog studentskog takmičenja Saint-Gobain Architecture Student Contest 2026.

Delegaciju su činili predstavnici Izvršnog odbora kompanije "Saint-Gobain", kao i studenti arhitekture koji u Beogradu učestvuju u ovogodišnjem međunarodnom finalu takmičenja. Tokom posete ugostio ih je Dušan Borovčanin, savetnik direktora EXPO 2027 d.o.o. za međunarodne odnose i saradnju, koji je predstavio ključne aspekte projekta specijalizovane izložbe Ekspo 2027 Beograd.

Predstavnici kompanije i studenti upoznati su sa master planom, urbanom transformacijom lokacije u Surčinu, planiranom dinamikom razvoja projekta, kao i dugoročnim potencijalom prostora nakon završetka izložbe.

Foto: Dragan Kujundžić

Govoreći o značaju posete, Borovčanin je istakao da je reč o kompaniji koja već više od tri veka oblikuje savremenu arhitekturu i građevinarstvo, kao i da je "Saint-Gobain" jedan od dobavljača materijala za kompleks Ekspo 2027 Beograd.

- Posebno nas raduje što se međunarodno studentsko arhitektonsko takmičenje, koje je okupilo više od 1.400 studenata arhitekture iz celog sveta, ove godine održava upravo u Beogradu. Danas smo razgovarali i o mogućnosti da studentima čiji radovi budu nagrađeni omogućimo da se predstave tokom Ekspo 2027. To bi bila jedinstvena prilika da svoje ideje i projekte predstave pred više od 140 međunarodnih učesnica i velikim brojem posetilaca iz celog sveta - rekao je Borovčanin.

Poseta "Saint-Gobain" grupe realizovana je u okviru njihovog boravka u Beogradu povodom takmičenja Saint-Gobain Architecture Student Contest 2026, jednog od značajnih međunarodnih formata za studente arhitekture, koji ove godine okuplja predstavnike iz 34 zemlje.

Foto: Dragan Kujundžić

Poseban značaj ovog programa ogleda se u činjenici da je inicijativa za takmičenje pokrenuta upravo u Srbiji 2004. godine, pod nazivom Isover MultiComfort Student Contest. Već naredne godine takmičenje je dobilo međunarodni karakter, a danas predstavlja globalnu platformu koja povezuje mlade arhitekte, univerzitete i stručnjake u oblasti održive gradnje.

O značaju studentskog takmičenja i saradnje sa projektom Ekspo 2027 govorio je i direktor regiona Severne Evrope kompanije "Saint-Gobain" Dejvid Molo, koji je ocenio da povratak ovog prestižnog takmičenja u Beograd predstavlja važan podsticaj za razvoj novih generacija arhitekata i razmenu ideja o održivoj, otpornoj i inkluzivnoj arhitekturi.

- Posebno nam je drago što se ovo međunarodno studentsko arhitektonsko takmičenje posle više od dvadeset godina ponovo održava u Beogradu. Reč je o izuzetnom takmičenju kroz koje zajedno sa studentima razvijamo održiviju, otporniju i inkluzivniju arhitekturu.

Foto: Dragan Kujundžić

Istovremeno, ponosni smo što učestvujemo u realizaciji Ekspo 2027 Beograd. Već smo počeli sa isporukom određenih materijala kako bismo Ekspo 2027 učinili održivijim i udobnijim za učesnike. Veoma sam impresioniran ovim projektom i ponosan što možemo da damo tako značajan doprinos i zaista se radujem što ću ga sledeće godine videti uživo - rekao je Molo.

Studentkinja Arhitektonskog fakulteta Univerziteta "Sveti Kirilo i Metodije" iz Skoplja Anastasija Mojsovska istakla je da je učešće na ovom međunarodnom takmičenju izuzetna prilika za mlade arhitekte da predstave svoje ideje i razmene iskustva sa kolegama iz celog sveta.

- Kao studenti, inspirisani smo vizijom Ekspo 2027 i njegovim motom ‘Igraj za čovečanstvo’. Vidimo snažnu povezanost između ovogodišnjeg zadatka na takmičenju, koji je fokusiran na rekreaciju i sport, i koncepta arhitekture kao pokretača ljudske interakcije, blagostanja i društvene kohezije - rekla je Mojsovska.

Ekspo 2027 Beograd, koji će biti održan od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine, tokom 93 dana okupiće zemlje, međunarodne organizacije, kompanije i posetioce iz celog sveta, kroz programe posvećene inovacijama, sportu, muzici, kulturi i međunarodnoj razmeni.