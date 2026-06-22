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Od ukupno 48 dostupnih volonterskih pozicija, kandidati su već izdvojili svoje favorite – angažmane koji im pružaju priliku da steknu nova znanja i veštine, upoznaju ljude iz celog sveta i daju doprinos zajednici kroz učešće u događaju koji će 2027. godine dovesti svet u Beograd.

Najtraženije volonterske pozicije mogu se svrstati u tri velike grupe:

Komunikacije, digitalni sadržaji i međunarodna saradnja – privlače kandidate zainteresovane za dinamično i multikulturalno okruženje.

Podrška u realizaciji programa i događaja – od sportskih do edukativnih sadržaja.

Operativni i logistički angažmani – doprinose bezbednom, efikasnom i organizovanom funkcionisanju izložbe.

Raznovrsnost ovih pozicija pokazuje da na Ekspu 2027 postoji prostor za različita interesovanja, znanja i ambicije, ali i da volontiranje može biti prilika za lični razvoj, sticanje novih iskustava i aktivno učešće u projektu od javnog značaja.

Komunikacije, digitalni sadržaji i međunarodna saradnja

1. Volonter za podršku digital timu

U vremenu kada se veliki događaji podjednako doživljavaju na licu mesta i na digitalnim platformama, nije iznenađenje što je upravo ova volonterska pozicija privukla najveće interesovanje kandidata. Volonteri će biti uključeni u praćenje aktivnosti na izložbi, podršku digitalnim aktivacijama i saradnju sa timovima koji kreiraju sadržaj za različite platforme. Ova pozicija posebno privlači mlade ljude koji žele da kroz društveno-odgovoran angažman steknu iskustvo u savremenim oblicima komunikacije i budu deo digitalne priče jednog globalnog događaja.

2. Volonter za podršku marketing timu

U svetu u kome se događaji mere i brojem priča koje inspirišu, marketing ima važnu ulogu u oblikovanju iskustva publike. Volonteri će pružati podršku marketing i PR timovima, pomagati u sprovođenju promotivnih aktivnosti i doprinositi komunikaciji sa medijima i partnerima. Ovo je prilika za sve koji žele da steknu iskustvo u komunikacijama, brendiranju i promociji velikog međunarodnog događaja.

Foto: Ekspo 2027

3. Volonter u podsektoru Protokol

Na svakom velikom međunarodnom događaju postoje timovi koji brinu da se važni susreti, posete i zvanični programi odvijaju besprekorno. Volonteri u protokolu pružaće podršku u organizaciji dolazaka domaćih i međunarodnih delegacija. Za mnoge kandidate upravo je mogućnost volontiranja u međunarodnom okruženju i neposredan uvid u organizaciju globalnog događaja najveći motiv za prijavu.

4. Volonter u malom paviljonu

Srce svakog Ekspa čine ljudi koji povezuju ideje, kulture i iskustva iz celog sveta. Volonteri u malim paviljonima pružaće podršku u realizaciji prezentacija, radionica, kulturnih programa i brojnih interaktivnih sadržaja. Sarađivaće sa organizatorima, učesnicima i posetiocima i doprinositi stvaranju prostora za međukulturni dijalog.

5. Volonter za Ekspo 2027 info pult

Za mnoge posetioce prvi utisak o Ekspu neće činiti paviljoni, već ljudi koje prve sretnu. Volonteri na info pultovima pružaće informacije o programima i sadržajima izložbe, pomagati gostima da se snađu i biti njihova prva adresa za podršku. Zahvaljujući neposrednom kontaktu sa ljudima iz celog sveta, ova pozicija je tradicionalno među najpopularnijima.

Programi i događaji

6. Volonter za organizaciju sportskih događaja

Iza svakog uspešnog sportskog događaja nalazi se tim koji doprinosi da svaki detalj funkcioniše besprekorno. Volonteri će pružati podršku u pripremi sportskih prostora, učesnicima i realizaciji sportskih aktivnosti. Ova pozicija posebno privlači ljubitelje sporta koji žele da steknu iskustvo u organizaciji velikih manifestacija.

Foto: Marko Karović

7. Volonter za edukativni program

Ekspo nije samo izložba – on je prostor za razmenu znanja, ideja i iskustava. Volonteri u edukativnom programu pružaće podršku tokom predavanja, panela, radionica i drugih obrazovnih sadržaja. Ovo predstavlja priliku da uče od stručnjaka, upoznaju nove perspektive i budu deo okruženja koje podstiče saradnju i razvoj.

Operacije, logistika i podrška posetiocima

8. Parking host

Prvi utisak o velikom događaju često počinje mnogo pre ulaska na samu lokaciju. Parking hostovi pomagaće posetiocima u snalaženju, usmeravati vozila ka odgovarajućim zonama i pružati informacije kako bi dolazak na izložbu protekao bezbedno, efikasno i organizovano.

9. Volonter za bezbednost i informisanje

Najbolje iskustvo posetilaca nastaje onda kada se osećaju sigurno, informisano i dobrodošlo. Volonteri će pružati važne informacije posetiocima, pomagati u snalaženju i pružati podršku timovima zaduženim za organizovano funkcionisanje izložbe. Kombinacija komunikacije i odgovornosti čini ovu poziciju izuzetno traženom.

10. Volonter u podsektoru Bezbednost

Bezbednost je osnova svakog velikog međunarodnog događaja. Volonteri u ovom podsektoru pomagaće u informisanju posetilaca, usmeravanju kretanja i pružanju podrške zaduženim timovima. Reč je o poziciji koja omogućava neposredan doprinos stvaranju sigurnog i prijatnog okruženja za sve posetioce.

Kako se prijaviti?

Najtraženije pozicije pokazuju da volonteri na Ekspu 2027 traže mogućnost da ostvare nesebičan doprinos zajednici, steknu nova znanja i upoznaju ljude iz različitih kultura. Od digitalnih komunikacija do operativne podrške, svaka volonterska pozicija predstavlja iskustvo koje može trajati mnogo duže od same izložbe.

Platforma za prijavu: Dostupna je na adresi join.volunteer.expobelgrade2027.org, kao i preko zvaničnog sajta i društvenih mreža Ekspo 2027.

Ko može da se prijavi: Sve punoletne osobe iz Srbije i inostranstva, kao i mladi koji će do 15. aprila 2027. godine imati navršenih 18 godina.

Kontakt centar: Za dodatne informacije dostupan je broj 011 2027 555.

Društvene mreže i kontakt: Sve informacije o programu dostupne su putem Instagram i TikTok naloga Expo Playmakers, kao i putem imejl adrese playmakers@expobelgrade2027.org.