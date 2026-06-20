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Dan pre velikog datuma vredi zastati i pogledati mapu.

Trka za Ekspo 2027 nije bila evropska, američka ili regionalna priča. Bila je zaista svetska. U njoj su se našli gradovi sa različitih kontinenata, različitih istorija i različitih razvojnih potreba. Svako je u Pariz poneo svoju verziju budućnosti.

Argentina i ambicija Latinske Amerike

San Karlos de Bariloče, argentinski grad u Patagoniji, nosio je ambiciju jednog kontinenta. Južna Amerika želela je da prvi put ugosti specijalizovanu izložbu pod okriljem Međunarodnog biroa za izložbe. U toj kandidaturi bilo je i geografije i simbolike. Grad na obodu sveta želeo je da postane mesto velikog globalnog razgovora.

Tema Bariločea, „Priroda plus tehnologija jednako održiva energija“, spajala je zelenu energiju, vodonik, nauku i potencijal Latinske Amerike u energetskoj tranziciji. Patagonija je nudila sliku sveta u kojem se priroda ne posmatra kao kulisa, već kao partner budućnosti.

Bariloče nije bio slučajan izbor. Grad ima reputaciju naučnog centra Argentine, sa istraživačkim institucijama, znanjem i snažnim naučnim identitetom. Plan je bio da posle izložbe ostane Grad znanja i razvoja, kao trajna vrednost za celu regiju. Argentina je u tu kampanju ušla sa snažnim unutrašnjim jedinstvom: savezni nivo, provincija Rio Negro, lokalna vlast, obrazovne institucije, privreda i sindikati stali su iza iste ideje. Kandidatura je bila poruka da i zemlje u razvoju imaju pravo da vode razgovor o budućnosti.

Tajland i vizija harmonije

Tajland je, sa Puketom, ponudio sasvim drugačiju sliku. Ostrvo poznato širom sveta po turizmu želelo je da postane pozornica za temu „Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity“ (Budućnost života: Život u harmoniji, deljenje prosperiteta).

Zdravlje, turizam, priroda i dobrobit – bila je to kandidatura koja je računala na snagu slike, iskustva i ambijenta. Lokacija uz plažu Mai Kao, u blizini međunarodnog aerodroma, delovala je kao spremna scenografija za svetski događaj. Puket je imao ambiciju da posle Ekspa razvije prostor u pravcu medicinskog i velnes turizma, čime bi događaj ostavio konkretno nasleđe.

Posebno je važna bila podrška javnosti. Prema podacima iz njihove kampanje, više od 90 odsto građana Tajlanda podržavalo je ideju da Puket bude domaćin Ekspa. To je pokazivalo da je kandidatura postala nacionalna stvar, a ne samo projekat jedne administracije.

Pobeda Beograda: Jezik koji svi razumeju

I onda, između tih velikih planova, na mapi se pojavio Beograd.

Malaga je nudila održivi grad. Minesota zdravlje ljudi i planete. Bariloče spoj prirode i tehnologije. Puket harmoniju i prosperitet. Srbija je ponudila temu koja je naizgled najjednostavnija, a možda najteža: kako ujediniti svet oko onoga što ljudi najlakše prepoznaju, razumeju i dele.

Sport i muzika imaju tu retku osobinu da pripadaju svima. Nisu rezervisani za stručnjake, političke forume, poslovne krugove ili akademske sale. Njih razumeju i deca i odrasli, i domaćini i gosti, i oni koji govore različitim jezicima, i oni koji se prvi put sreću.

Zato je tema „Igraj za čovečanstvo: sport i muzika za sve“ imala širinu koja se nije završavala na programu izložbe. Ona je nosila ideju da Ekspo 2027 Beograd bude prostor u kojem se svet okuplja oko zajedničkog jezika, kroz pokret, ritam, igru, muziku i ono što ljude povezuje i pre nego što progovore istim rečima.

Dan uoči 21. juna, to je možda najvažnije podsećanje: Srbija je u Parizu stajala pred svetom zajedno sa snažnim kandidatima i ozbiljno promišljenim konceptima. Upravo zato pobeda Beograda ima dodatnu težinu. Došla je u konkurenciji velikih ideja, a osvojena je temom koja je pokazala da najveći međunarodni događaji danas ne govore samo o prostoru, tehnologiji ili razvoju, već i o načinu na koji se ljudi ponovo približavaju jedni drugima.

Sutra se navršavaju tri godine od odluke koja je Beograd dovela u centar jedne velike međunarodne priče.