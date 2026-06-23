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Sporazum su potpisali direktor kompanije Ekspo 2027 Danilo Jerinić i izvršni direktor Ekspo 2030 Rijad Talal Al-Mari u prisustvu generalnog sekretara Međunarodnog biroa za izložbe Dimitrija Kerkentzesa.

Jerinić je istakao da Beograd i Rijad zajedno idu putem uspeha na kojem se suočavaju sa identičnim izazovima u organizaciji specijalizovanih izložbi.

- Imamo čast da ugostimo predstavnike tima koji će posle Srbije ugostiti ceo svet. Otvaramo vrata za naše kolege iz Saudijske Arabije, razmenićemo znanja i iskustva - rekao je Jerinić na Beogradskom sjamu u prostoru Ekspo Plejgraunda.

On je naveo da će naše iskustvo pomoći Rijadu da 2030. godine organizuje Ekspo baš kao što iskustvo Japana pomaže Srbiji.

Međunarodna specijalizovana izložba Ekspo održaće se od 15. maja do 15. avgusta naredne godine u Beogradu sa temom "Igra(j) za čovečanstvo: Sport i muzika za sve". Očekuje se da srpsku prestonicu u tom periodu poseti više od pet miliona ljudi iz celog sveta. Učešće na Ekspu do sada je potvrdilo 139 zemalja.