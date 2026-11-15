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Za tačno šest meseci Srbija će biti domaćin najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd otvara se 15. maja 2027. godine i tokom 93 dana okupiće više od 140 međunarodnih učesnika. Očekuje se više od četiri miliona posetilaca. Zemlje učesnice predstaviće svoju kulturu i savremena dostignuća pod temom „Igra(j) za čovečanstvo: sport i muzika za sve“.

Šta sve može da se doživi za jedan dan na Ekspu?

U austrijskom paviljonu posetioci će moći da pređu preko digitalnog Dunava, svetlosne instalacije, koja će na njihove pokrete, senke i dodire odgovarati novim oblicima i zvukovima. U slovačkom paviljonu obilazak počinje kod drveta. Zove se „Drvo mogućnosti“ i na njemu posetioci sami biraju šta će prvo saznati o Slovačkoj: kakve gastronomske specijalitete pripremaju, koji se sportovi igraju ili kakve tehnologije nastaju. U središtu češke postavke biće pripreme astronauta Aleša Svobode za let do Međunarodne svemirske stanice. U japanskom paviljonu posetioci će moći da isprobaju postavku koja spaja tradicionalne igre, mehanizme starih japanskih lutaka karakuri i savremenu tehnologiju.

Ekspo balon Foto: Tanjug/Rade Prelić

U paviljonu „Igrajmo zajedno“ posetioci će moći da zaigraju u istom timu ili da stvaraju muziku s ljudima koje su tek upoznali. „Moć igre“ postavlja pitanje zašto se igramo i kad odrastemo, a „Igra za napredak“ prati kako iz pokušaja, greške i novog pokušaja nastaje otkriće. U Edu paviljonu deca će moći da postavljaju pitanja i učestvuju u naučnom programu koji Ekspo priprema sa Centrom za promociju nauke. U EkspoTek paviljonu će publika uživo videti kako rade tehnologije koje razvijaju domaći istraživači i startapi, od robotike do veštačke inteligencije. Globalni paviljon predstaviće primere iz sveta u kojima su igra, sport ili muzika već pomogli da se reši konkretan problem u zajednici.

Planirani 8.000 događaja

Sve to biće deo programa sa više od 8.000 planiranih događaja, koji će, pored zemalja učesnica, oblikovati kompanije, institucije, umetnici, sportisti i brojne organizacije. Tako će jedan dan na Ekspu moći da počne obilaskom paviljona zemalja učesnica, da se nastavi na sportskom terenu ili u radionici s decom, a završi koncertom. A za naredni dolazak posetioci će moći da naprave sasvim drugačiji plan obilaska.

„Za šest meseci Srbija će biti domaćin najvećeg međunarodnog događaja u svojoj istoriji. Zato je potrebno da sve institucije, javna preduzeća, ali i izvođači i partneri koji učestvuju u pripremi i organizaciji specijalizovane izložbe, nastave da posvećeno rade na svim preuzetim aktivnostima, kako bismo svi zajedno 15. maja spremno dočekali svet“, izjavio je Danilo Jerinić, direktor kompanije EXPO 2027 d.o.o. Beograd, poručivši da kompanija, u okviru svojih nadležnosti, nastavlja da koordinira rad sa institucijama i partnerima kako bi Srbija ispunila međunarodne obaveze koje je preuzela kao domaćin.

Foto: Marko Karović

Kako se približava preuzimanje paviljona, timovima zemalja učesnica potrebni su dobavljači za opremanje izložbenih prostora, logistiku i IT podršku. Da bi timovi te dobavljače mogli da pronađu u Srbiji, Ekspo 2027 i Privredna komora Srbije pokrenuli su poslovnu platformu u septembru ove godine, a do sada se na platformu prijavilo više od 800 domaćih kompanija. Mogućnosti za saradnju predstavljaju se i kroz Ekspo Biznis karavan, koji privrednicima širom Srbije, posebno malim i srednjim preduzećima, pokazuje kako da ponude svoje proizvode i usluge međunarodnim učesnicima.

Promoteri iz inostranstva

Tokom Ekspа planirano je više od 175 konferencija, foruma i samita, više od 250 bilateralnih poslovnih događaja i preko 900 poseta delegacija. Očekuje se više od 50.000 poslovnih razgovora, sa ciljem da kontakti prerastu u nove ugovore, saradnju sa dobavljačima, investicije i zajedničke projekte.

Za najveći volonterski program u istoriji Srbije već se prijavilo više od 20.000 kandidata iz preko 145 zemalja, a prijave su i dalje otvorene. Ekspo 2027 širom sveta već predstavljaju sprinter Jusein Bolt, glumac Džeki Čen, badmintonista Lin Dan i nekadašnja prva teniserka sveta Jelena Janković, a u narednim mesecima pridružiće im se još neka od velikih svetskih i imena sa domaće scene.

Specijalizovana izložba Ekspo 2027 Beograd svoja vrata otvoriće celom svetu 15. maja naredne godine i kroz temu Igraj za čovečanstvo, 93 dana biće prilika za zajedništvo, saradnju i prilike koje će oblikovati budućnost.