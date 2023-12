GENIJE IZ ŽAGUBICE CELU ZIMU PROĐE S 4 METRA DRVA! Grejem, kuvam, pečem, sve! Najbolje greje, najmanje troši, evo u čemu je štos

"Ha-ha, he-he...e, hehee... Pa kako nema vajde, znaš ti kako sam ja od ovog živeo", kaže genije iz Žagubice, sa istoka Srbije, koji tvrdi da njegov šporet, koji on pravi, najbolje greje a najmanje troši, a na plin ne radi!

Pa, kako to? Upravo mu je takvo pitanje postavio i Novosađanin Bora kom je majstor iz Žagubice sve objasnio - i koliko troši njegov šporet i kako se on iz Žagubice obreo baš tu u Novom Sadu.

Evo kako, pošto mu je sin bio odlikaš, sve 5, i vukovac, ponosni otac mu je ponudio da bira mesto gde želi dalje da se školuje - i dete izabralo baš Novi Sad. Što je dete zamislilo, to je tata ispunio i tako je to počelo...

Tata je inače u Žagubici bio kafedžija, imao restoran 12 godina pa pošto je dete naviklo na dobru hranu, on batalio i za detetom u Novi Sad. Nije baš da mu se tu sve dopada, navikao na svoju Žagubicu, ali ’ajde, sad je tu...

A razlog otkud baš on pred kamerama, jesu njegove "pećke", šporeti i furunčice koje pravi a s kojima, kako sam tvrdi, nema zime, a ni bog zna kakvog troška...

- Cela zima, 4-5 metara drva, najbolje greje, a najmanje troši... Grejem, pečem, kuvam, sve, a plin ne trošim... Videćeš kako je to brzo kad ispečem hleb - veli nasmejani majstor iz Žagubice koji je za Ginisovu knjigu rekorda napravio šporet i furunu ko kutiju šibica.

- Ja sam to ceo život radio, odmalena, od malih nogu, otac mi imao radnju, imam i radni staž kod oca... Nekada je to išlo ih po vašarima, nosili smo gotovu robu, on išao s volovskim kolima po vašarima, a ja sam imao kamion... Znali su nas svi, zvali su nas klonferi, to je starinski naziv za bravara - kaže majstor iz Žagubice za Borino 5kazanje na Jutjubu koji inače od alata koristi iste makaze koje seku i papir i lim, da ne poveruješ. Ima ih 30 godina, nikad ih nije oštrio, a lim koristi milimetarski isti onaj što se automobili prave.

I auto je sam napravio, rols-rojs, video ga na kalendaru, napravio isti i sad mu stoji u dvorištu, a u njemu fićin motor - a ljudi ne veruju da ga je napravio skroz sam.

- Ovde sam u Novom Sadu peta zima, i na taj šporet se grejem, žena kuva... - kaže veseljak iz Žagubice.

- To se zove čunak, sulundar, ko kako zove... to je sve ručno... Pošto je? Aaaa to je tajna! Zašto? Pa, ne plaćam porez... Radim za sebe, ne radim u preduzeće... Koliko se čisti, zavisi od dimnjaka, ako je dobar... - kaže majstor iz Žagubice koji je demonstrirao koliko u njemu može da ispeče hleb, očas posla!

