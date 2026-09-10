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Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, čime stiče status pravnog lica, ima svoj matični broj, PIB i tekući račun u poslovnoj banci. Registraciju stambenih zajednica, kao i sve promene podataka, vrše jedinice lokalne samouprave, a današnji sistem je usklađen sa modernim standardima elektronske uprave.

Proces registracije predstavlja ključni korak u uređenju međusobnih odnosa vlasnika stanova, omogućavajući transparentno upravljanje i održavanje stambenih zgrada u skladu sa važećim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.

Postupak registracije stambene zajednice

Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. Upis zabeležbe se takođe vrši na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti nadležnog organa.

Prijava se podnosi Registru neposredno, poštom u papirnoj formi, ili kao elektronska prijava putem korisničke aplikacije za prijem elektronskih prijava, što je danas najčešći i najefikasniji metod u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument i e-poslovanje.

Zakonom je propisan rok od 15 dana za podnošenje prijave od dana nastanka promene, odnosno od dana nastanka podataka koji su predmet registracije. Takođe je regulisano izdavanje potvrde o primljenoj prijavi u papirnoj ili elektronskoj formi na zahtev podnosioca. Ova potvrda naročito treba da sadrži: broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema, vrstu prijave (upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata), identifikacione podatke o podnosiocu, kao i spisak priloženih dokumenata.

Odlučivanje Registratora i pravo na žalbu

Po prijemu prijave, Registrator proverava da li su ispunjeni formalni uslovi, kao i da li su dostavljeni svi propisani dokumenti. Registrator odlučuje o prijavi donošenjem rešenja o registraciji ili zaključka o odbacivanju prijave u roku od pet radnih dana od dana prijema. Ukoliko Registar u propisanom roku ne odluči o prijavi, zakonski se smatra da je prijava usvojena.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Protiv rešenja o registraciji podnosilac prijave, preko Registratora, može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Registra. Važno je istaći da žalba ne odlaže izvršenje rešenja.

Ukoliko Registrator donese zaključak o odbacivanju prijave, podnosilac takođe ima pravo žalbe u istim rokovima. Međutim, podnosilac može u propisanom roku podneti usaglašenu prijavu i dokumenta radi otklanjanja utvrđenih nedostataka bez plaćanja nove administrativne takse. Ovo pravo podnosilac može iskoristiti samo jednom.

Kada je u pitanju pravno dejstvo registracije, ona proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja. Treća lica koja se u pravnom prometu savesno pouzdaju u podatke iz Registra ne snose štetne pravne posledice zbog eventualnih netačnih podataka u Registru.

Način dostavljanja odluka Registratora

Zakonom je propisano dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora. Dostavljanje se vrši na način koji je izričito određen registracionom prijavom, i to:

poštanskom pošiljkom, na adresu podnosioca prijave

poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta stambene zajednice

slanjem na registrovanu elektronsku adresu (e-mail) u skladu sa propisima o elektronskom poslovanju

preuzimanjem lično u sedištu Registra

Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke u elektronskoj formi dostavlja se isključivo na registrovanu e-adresu. Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja na izabranu adresu.

Sadržina Registra i Jedinstvena evidencija

Sistem elektronskih registara i Jedinstvena evidencija, koji su uspešno uspostavljeni krajem 2017. godine, danas funkcionišu kao savremena, potpuno digitalizovana baza podataka. Skupštine zgrada koje nisu blagovremeno izvršile registraciju u skladu sa prelaznim odredbama zakona, uvedene su u sistem prinudne uprave do momentu usaglašavanja sa zakonom.

Registrator u postupku registracije isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka. On to čini na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ulaženja u ispitivanje tačnosti činjenica, verodostojnosti dokumenata i zakonitosti samih postupaka u kojima su ti dokumenti doneti.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Registar predstavlja elektronsku javnu bazu podataka i naročito sadrži sledeće elemente:

poslovno ime i adresu stambene zajednice;

podatke o broju posebnih delova zgrade (stanovi, garaže, garažna mesta, boksovi, parking mesta i poslovni prostori);

identifikacione podatke o upravniku zgrade (ime, prezime i JMBG za domaća lica);

identifikacione podatke o profesionalnom upravniku i organizatoru profesionalnog upravljanja (uključujući PIB i matični broj za pravna lica);

matični broj i PIB stambene zajednice;

broj tekućeg računa stambene zajednice i kontakt podatke (telefon i elektronska adresa).

Svi ovi podaci sublimirani su u Jedinstvenoj evidenciji podataka o stambenim zajednicama koju vodi Republički geodetski zavod (RGZ), a koja je javno dostupna na njihovom zvaničnom internet portalu.

Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice

Uz pravilno popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis nove zajednice, promena podataka ili brisanje iz registra), neophodno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju.

1. Za stambenu zajednicu koja ima izabranog upravnika (prijavu podnosi upravnik) zapisnik sa sednice skupštine na kojoj je doneta odluka o izboru upravnika;

očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte upravnika;

dokaz o uplati administrativne takse (klasična uplatnica ili potvrda o elektronskom plaćanju). 2. Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice) zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice sa odlukom o izboru upravnika i jasnim ovlašćenjem datim drugom licu za upis u Registar;

očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;

dokaz o uplati administrativne takse. 3. Za stambenu zajednicu koja angažuje profesionalnog upravnika zapisnik sa sednice kada je doneta odluka o poveravanju poslova profesionalnom upravniku (potrebna je zakonom definisana većina glasova);

ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključen između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja;

očitana lična karta ili kopija lične karte podnosioca zahteva;

dokaz o uplati administrativne takse. 4. Za stambenu zajednicu u sistemu prinudne uprave rešenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;

očitana lična karta ili kopija lične karte imenovanog upravnika;

dokaz o uplati administrativne takse.