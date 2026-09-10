Kako se registruje stambena zajednica: Ovo je kratak vodič kroz proceduru korak po korak
- Stambena zajednica se upisuje u registar i tada dobija status pravnog lica, matični broj, PIB i tekući račun, a registraciju vode jedinice lokalne samouprave.
- Prijavu podnosi upravnik ili drugo ovlašćeno lice, najčešće elektronski, a rok za prijavu promene je 15 dana od nastanka promene.
- Registrator odlučuje u roku od pet radnih dana, žalba je moguća u roku od 10 dana, a registracija važi prema trećima od narednog dana po objavljivanju.
Stambena zajednica se upisuje u registar stambenih zajednica, čime stiče status pravnog lica, ima svoj matični broj, PIB i tekući račun u poslovnoj banci. Registraciju stambenih zajednica, kao i sve promene podataka, vrše jedinice lokalne samouprave, a današnji sistem je usklađen sa modernim standardima elektronske uprave.
Proces registracije predstavlja ključni korak u uređenju međusobnih odnosa vlasnika stanova, omogućavajući transparentno upravljanje i održavanje stambenih zgrada u skladu sa važećim Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada.
Postupak registracije stambene zajednice
Postupak registracije pokreće se podnošenjem prijave Registru od strane upravnika ili drugog zakonom ovlašćenog lica, a može da se pokrene i po službenoj dužnosti. Upis zabeležbe se takođe vrši na osnovu prijave ili po službenoj dužnosti nadležnog organa.
Prijava se podnosi Registru neposredno, poštom u papirnoj formi, ili kao elektronska prijava putem korisničke aplikacije za prijem elektronskih prijava, što je danas najčešći i najefikasniji metod u skladu sa propisima kojima se uređuje elektronski dokument i e-poslovanje.
Zakonom je propisan rok od 15 dana za podnošenje prijave od dana nastanka promene, odnosno od dana nastanka podataka koji su predmet registracije. Takođe je regulisano izdavanje potvrde o primljenoj prijavi u papirnoj ili elektronskoj formi na zahtev podnosioca. Ova potvrda naročito treba da sadrži: broj pod kojim je prijava zavedena, datum i vreme prijema, vrstu prijave (upis, promena ili brisanje podataka i dokumenata), identifikacione podatke o podnosiocu, kao i spisak priloženih dokumenata.
Odlučivanje Registratora i pravo na žalbu
Po prijemu prijave, Registrator proverava da li su ispunjeni formalni uslovi, kao i da li su dostavljeni svi propisani dokumenti. Registrator odlučuje o prijavi donošenjem rešenja o registraciji ili zaključka o odbacivanju prijave u roku od pet radnih dana od dana prijema. Ukoliko Registar u propisanom roku ne odluči o prijavi, zakonski se smatra da je prijava usvojena.
Protiv rešenja o registraciji podnosilac prijave, preko Registratora, može izjaviti žalbu opštinskom, odnosno gradskom veću u roku od deset dana od dana dostavljanja, a najkasnije u roku od 30 dana od dana objavljivanja na internet stranici Registra. Važno je istaći da žalba ne odlaže izvršenje rešenja.
Ukoliko Registrator donese zaključak o odbacivanju prijave, podnosilac takođe ima pravo žalbe u istim rokovima. Međutim, podnosilac može u propisanom roku podneti usaglašenu prijavu i dokumenta radi otklanjanja utvrđenih nedostataka bez plaćanja nove administrativne takse. Ovo pravo podnosilac može iskoristiti samo jednom.
Kada je u pitanju pravno dejstvo registracije, ona proizvodi pravno dejstvo prema trećim licima narednog dana od dana objavljivanja. Treća lica koja se u pravnom prometu savesno pouzdaju u podatke iz Registra ne snose štetne pravne posledice zbog eventualnih netačnih podataka u Registru.
Način dostavljanja odluka Registratora
Zakonom je propisano dostavljanje pisanog otpravka odluke Registratora. Dostavljanje se vrši na način koji je izričito određen registracionom prijavom, i to:
- poštanskom pošiljkom, na adresu podnosioca prijave
- poštanskom pošiljkom, na adresu sedišta stambene zajednice
- slanjem na registrovanu elektronsku adresu (e-mail) u skladu sa propisima o elektronskom poslovanju
- preuzimanjem lično u sedištu Registra
Ako je podneta elektronska prijava, otpravak odluke u elektronskoj formi dostavlja se isključivo na registrovanu e-adresu. Dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja na izabranu adresu.
Sadržina Registra i Jedinstvena evidencija
Sistem elektronskih registara i Jedinstvena evidencija, koji su uspešno uspostavljeni krajem 2017. godine, danas funkcionišu kao savremena, potpuno digitalizovana baza podataka. Skupštine zgrada koje nisu blagovremeno izvršile registraciju u skladu sa prelaznim odredbama zakona, uvedene su u sistem prinudne uprave do momentu usaglašavanja sa zakonom.
Registrator u postupku registracije isključivo vrši proveru ispunjenosti formalnih uslova za upis podataka. On to čini na osnovu činjenica iz prijave i priloženih dokumenata, bez ulaženja u ispitivanje tačnosti činjenica, verodostojnosti dokumenata i zakonitosti samih postupaka u kojima su ti dokumenti doneti.
Registar predstavlja elektronsku javnu bazu podataka i naročito sadrži sledeće elemente:
- poslovno ime i adresu stambene zajednice;
- podatke o broju posebnih delova zgrade (stanovi, garaže, garažna mesta, boksovi, parking mesta i poslovni prostori);
- identifikacione podatke o upravniku zgrade (ime, prezime i JMBG za domaća lica);
- identifikacione podatke o profesionalnom upravniku i organizatoru profesionalnog upravljanja (uključujući PIB i matični broj za pravna lica);
- matični broj i PIB stambene zajednice;
- broj tekućeg računa stambene zajednice i kontakt podatke (telefon i elektronska adresa).
Svi ovi podaci sublimirani su u Jedinstvenoj evidenciji podataka o stambenim zajednicama koju vodi Republički geodetski zavod (RGZ), a koja je javno dostupna na njihovom zvaničnom internet portalu.
Potrebna dokumentacija za registraciju stambene zajednice
Uz pravilno popunjen obrazac prijave, u zavisnosti od vrste registracije (upis nove zajednice, promena podataka ili brisanje iz registra), neophodno je priložiti odgovarajuću dokumentaciju.
1. Za stambenu zajednicu koja ima izabranog upravnika (prijavu podnosi upravnik)
- zapisnik sa sednice skupštine na kojoj je doneta odluka o izboru upravnika;
- očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte upravnika;
- dokaz o uplati administrativne takse (klasična uplatnica ili potvrda o elektronskom plaćanju).
2. Za stambenu zajednicu koja ima upravnika (prijavu podnosi drugo ovlašćeno lice)
- zapisnik sa sednice skupštine stambene zajednice sa odlukom o izboru upravnika i jasnim ovlašćenjem datim drugom licu za upis u Registar;
- očitana lična karta sa čipom ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
- dokaz o uplati administrativne takse.
3. Za stambenu zajednicu koja angažuje profesionalnog upravnika
- zapisnik sa sednice kada je doneta odluka o poveravanju poslova profesionalnom upravniku (potrebna je zakonom definisana većina glasova);
- ugovor o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja zaključen između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja;
- očitana lična karta ili kopija lične karte podnosioca zahteva;
- dokaz o uplati administrativne takse.
4. Za stambenu zajednicu u sistemu prinudne uprave
- rešenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave o imenovanju profesionalnog upravnika za prinudnu upravu;
- očitana lična karta ili kopija lične karte imenovanog upravnika;
- dokaz o uplati administrativne takse.
Napomena: U svim navedenim slučajevima, ukoliko je stambena zajednica svoje međusobne odnose, prava i obaveze detaljnije uredila posebnim aktom - Pravilima o međusobnim odnosima vlasnika posebnih delova (Pravila vlasnika), uz prijavu se obavezno prilaže i taj akt, koji se potom javno objavljuje u Registru stambenih zajednica.
Biznis Kurir/Nekretnine.rs