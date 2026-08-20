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Novi direktor Republičkog geodetskog zavoda Dalibor Babić najavio je promene u radu katastra koje bi građani trebalo da osete već u narednim danima. Među najvažnijim novinama su mogućnost da bez zakazivanja na šalterima podnesu jednostavnije zahteve, besplatno dobiju list nepokretnosti, kao i da pojedine ugovore i dokumenta predaju direktno katastru, bez dodatnih troškova za posrednike.

Babić je govorio i o upisu prava svojine u okviru projekta "Svoj na svom“, rokovima za rešavanje predmeta i zahtevima građana iz inostranstva.

Dalibor Babić, koji je pre nedelju dana preuzeo dužnost v. d. direktora Republičkog geodetskog zavoda, kaže da je ta institucija prethodnih godina bila usmerena na digitalizaciju rada, koja je, ističe, omogućila stabilan i pouzdan sistem, ali da se u tom procesu udaljila od neposredne komunikacije sa građanima.

- Mi smo se malo, možda i malo više, udaljili od običnog čoveka i negde smo možda zaboravili da je ipak čovek ispred svega najbitniji. I naši korisnici usluga su, u stvari, neko sa kim mi treba da imamo direktnu komunikaciju. I jednostavno, to je nešto što ćemo sigurno u narednom periodu, već od sutra, i te kako promeniti - rekao je Babić.

Kako je najavio, građani će moći da dođu na šaltere katastra i podnesu zahteve koji ne zahtevaju mnogo vremena za obradu i pripremu.

- U narednom periodu, odnosno u narednim danima, građani će već osetiti promene, odnosno moći će da dođu na šaltere katastra da podnesu zahteve za svoju imovinu, odnosno listove nepokretnosti, to jest izvode iz baze, da podnesu neke jednostavne zahteve koje ne zahtevaju puno vremena za obradu i za samu pripremu i predaju zahteva kod naših kolega na šalterima - naveo je Babić i dodao da dolazak na šalter neće morati da se zakazuje.

List nepokretnosti besplatan u digitalnom obliku

Jedna od novina koju je Babić posebno najavio odnosi se na list nepokretnosti. Prema njegovim rečima, građanima koji žele taj dokument u papirnom obliku biće omogućeno da ga besplatno dobiju na šalterima katastra.

- Apsolutno, onim građanima koji smatraju da je taj dokument njima neophodan i da jednostavno, iz bilo kog razloga, oni žele da ga imaju kod sebe, mi ćemo omogućiti da taj list nepokretnosti, odnosno izvod iz baze, imaju kod sebe i mogu ga dobiti potpuno besplatno na bilo kom šalteru u svim katastrima u Srbiji - rekao je Babić.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Objasnio je da zakon trenutno propisuje izdavanje izvoda iz baze isključivo u digitalnom obliku, dok se za štampanje i overu plaća naknada.

- U ovom trenutku, zakon nam propisuje da izvod iz baze moramo izdati isključivo u digitalnom obliku. On može biti izdat građaninu i preko ovlašćene geodetske organizacije, preko javnog beležnika i tako dalje. Međutim, ta usluga se plaća - naveo je Babić.

Prema njegovim rečima, zakonom je propisano da usluga štampanja i overe lista nepokretnosti, odnosno izvoda iz baze, košta 540 dinara, dok je digitalni primerak besplatan. Ukazao je i na slučajeve u kojima se građanima taj dokument naplaćuje znatno više.

- Nažalost, danas u Srbiji neki od stručnjaka su zloupotrebili situaciju gde su građani nedovoljno informisani, pa su se odlučili za opciju da građanima naplate list nepokretnosti do 50 evra, koji košta nula dinara i treba da košta nula dinara za građane - rekao je Babić.

Jednostavni zahtevi i ugovori direktno preko katastra

Babić je najavio i promene prilikom podnošenja jednostavnijih zahteva. Kao konkretan primer naveo je brisanje zabeležbe maloletstva, ali i ugovore koji ranije nisu sprovedeni.

- Zakon propisuje da bilo koji zahtev koji građanin želi da pošalje ka katastru, pa i najjednostavniji zahtev, brisanje nekakve zabeležbe, recimo maloletstva, ako ste vi bili maloletni u trenutku kada je izvršen taj upis, a postali ste punoletni, jednostavnim izvodom iz baze koji Republički geodetski zavod je dužan i sam da pribavi, mi smo dužni da građanima to uradimo po službenoj dužnosti ili na njihov zahtev i da omogućimo predaju zahteva na šalteru - objasnio je Babić.

Dodao je da se to odnosi i na pojedine ugovore koji nisu sprovedeni.

- Da omogućimo da ljudi mogu da predaju svoje ugovore i da mi to u kratkom roku i sprovedemo - rekao je Babić.

Kako je objasnio, građani sada za takve poslove moraju da se obrate profesionalnom korisniku.

- U ovom trenutku vi morate da odete kod profesionalnog korisnika, to jest advokata, ili kod geodetske organizacije. Za tu uslugu advokat može da vam naplati od 100 do 300 evra. Praktično, to znači da vam advokat naplaćuje skeniranje jednog dokumenta i slanja kroz e-šalter, da približimo građanima. To je kao kad bi mejlom poslali jedan dokument vašem rođaku - naveo je Babić.

Najavljuje da bi takvi predmeti mogli da budu rešavani u roku od tri do pet dana.

- Republički geodetski zavod neće dozvoliti da građani imaju nepotrebne troškove za jednostavne stvari koje smo sigurno sposobni sa građanima zajedno da organizujemo, da oni to nama predaju, da verifikujemo i da taj predmet ima prioritet - rekao je Babić.

"Svoj na svom“ - šta radi Agencija, a šta katastar

Govoreći o postupku "Svoj na svom“, Babić je ukazao na različite nadležnosti Agencije za prostorno planiranje i Republičkog geodetskog zavoda.

- Agencija je nadležna da izdaje potvrde o upisu prava svojine na nelegalnim objektima, a Republički geodetski zavod je nadležan da te potvrde i sprovede - objasnio je Babić.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Naveo je da zakon propisuje rok od 24 sata da podatak bude javno dostupan u bazi.

- Zakon je propisao da je to 24 sata, da moramo mi taj podatak objaviti, to jest da bude javno dostupan u našoj bazi. Možda kasnimo koji sat više preko toga - rekao je Babić.

Dodao je da se svaka potvrda koja stigne u katastar u veoma kratkom roku sprovodi i vrši upis nepokretnosti prema potvrdi koju dostavi Agencija za prostorno planiranje.

Prema njegovim rečima, RGZ je za poslednja 24 sata sproveo 6.700 potvrda.

- Podatak od juče, odnosno u poslednja 24 sata, Republički geodetski zavod je u Srbiji sproveo 6.700 potvrda za jedan dan - naveo je Babić.

Očekuje da taj broj raste.

- Tendencija rasta tog broja predmeta koje mi možemo upisati ide sigurno do 10.000 dnevno, uz bolju organizaciju i koordinaciju sa Agencijom koja će nama poslati potvrde u mestima gde mi u tom trenutku imamo dovoljno kapaciteta - rekao je Babić.

Objasnio je da će se voditi računa da se ne preopterete katastri u kojima se sprovode drugi veliki poslovi, navodeći kao primere Ekspo u Surčinu i projekat metroa na Paliluli i Čukarici.

Zahtevi građana iz inostranstva do oktobra

Babić je govorio i o građanima Srbije koji žive u inostranstvu, navodeći da su Ministarstvo građevinarstva i Agencija za prostorno planiranje organizovali način za podnošenje njihovih zahteva.

- Kolege iz Ministarstva su obilazile naše građane i u inostranstvu. Imali smo organizovane posete, tako da je dobar veliki broj građana i podneo prijave za svoje objekte - rekao je Babić.

Oni koji to nisu učinili, kako je naveo, imaju mogućnost da zahtev podnesu do oktobra ako imaju opravdanje zbog čega nisu mogli da ga predaju ranije.