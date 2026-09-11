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Danas gotovo svi automobili dele isto mesto za papučicu kvačila, kočnice ili gasa. Proizvođači su namerno definisali te detalje kako bi svaki vozač mogao da sedne u nepoznat auto i vozi ga bez previše razmišljanja. Ipak, otvor rezervoara za gorivo se kod nekih automobila i dalje nalazi sa desne, a kod drugih sa leve strane.

Objašnjenje je jednostavno, reč je o inženjerskim razlozima, jer odabrana strana otkriva kuda prolazi izduvna cev (auspuh) ispod automobila i kako je ostatak mehanike raspoređen u tom području.

Glavni razlog za stranu poklopca

Glavni razlog je vezan za toplotu. Izduvna cev i lonac su delovi koji akumuliraju najviše temperature ispod automobila nakon vožnje, pa inženjeri žele da drže to područje što dalje od goriva prilikom točenja. Zato se poklopac za punjenje najčešće nalazi na suprotnoj strani od završnog dela izduvnog sistema, kako bi se izbeglo da mlaz, prskanje ili obična para dođe u dodir sa užarenim metalom. Otkrivanje gde se nalazi auspuh samo gledanjem u poklopac rezervoara je zapravo vrlo jednostavno.

Međutim, to nije jedini razlog, jer se u obzir uzima i bezbednost vozača. Ako ostanete bez goriva i morate da natočite iz kanistera uz ivicu puta, bolje je da budete na strani koja je udaljenija od saobraćaja. U Hrvatskoj i ostalim zemljama gde se vozi desnom stranom, ta bezbedna strana je suvozačeva, pa većina evropskih i američkih proizvođača tamo smešta otvor za punjenje. U Japanu ili Velikoj Britaniji, gde se vozi levom stranom, logika se okreće i zaštićena strana postaje ona druga.

Propisi za rezervoar

Ovim razlozima pridružuje se i treći. Propisi zahtevaju da rezervoar zauzima najširi deo karoserije, u zoni predviđenoj za deformaciju pri sudaru, bez kapanja na izduvnu cev i na električne instalacije. Taj zahtev objašnjava zašto je poklopac uvek sa strane i odmah odbacuje druge opcije, poput zadnjeg dela (ranije su mnogi automobili imali poklopac pozadi), gde bi udarac bio mnogo opasniji.

S obzirom na ova tri pravila, očekivali bismo jasan obrazac po državama, ali proces proizvodnje dodaje još jednu varijablu koja sve dodatno komplikuje: zajedničke platforme.

Dizajniranje i izrada platforme koštaju stotine miliona evra, pa marke koriste istu osnovu za modele koji će se prodavati sa volanom na levoj ili desnoj strani, a premeštanje rezervoara i cevi za gorivo sa jedne strane na drugu, u zavisnosti od tržišta – je preskupo. Rezultat je da marka fiksira tu poziciju prema svom glavnom tržištu i zadržava je širom sveta, čak i ako to znači da kupac iz druge zemlje mora da obiđe ceo automobil da bi došao do poklopca.

Odgovor na instrument tabli

Ova logika objašnjava zašto su japanske marke poput Toyote ili Subarua godinama stavljale poklopac na levi zadnji blatobran, prateći tradiciju volana na desnoj strani na svom domaćem tržištu, iako danas postoje modeli koji su promenili stranu u zavisnosti od korišćene platforme.

Foto: Péter Gudella / Panthermedia / Profimedia

Da biste lakše otklonili sumnje bez poznavanja industrijske geografije, instrument tabla krije diskretan pokazivač: strelicu pored ikone pumpe za gorivo koja pokazuje na kojoj strani je poklopac.

To je jedan od detalja koji su oduvek tu, a mnogi ga i dalje ne primećuju.