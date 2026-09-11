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Mnogi će bez razmišljanja reći da je meso iz mesare kvalitetnije od onog koje kupuju u supermarketu. Međutim, stvari ipak nisu tako jednostavne. Na konačni kvalitet utiču konkretan proizvod, njegova svežina, način čuvanja, ali i sam prodavac. Upravo je to pokušala da proveri novinarka britanskog Ekspresa (Express) koja je isprobala različite mesne proizvode iz porodične mesare „The Village Butchers“ iz Eseksa. Isprobala je njihov paket „Essentials“, namenjen četvoročlanoj porodici, a od kupljenog mesa pripremala je različita jela tokom nedelje.

Velika razlika u pripremi jela

Njeno iskustvo je pokazalo da kvalitetno meso može da napravi veliku razliku u pripremi jela, ali i da nije dovoljno samo otići u mesaru i očekivati da će svaki proizvod automatski biti bolji od onog iz supermarketa. Među proizvodima koje je isprobala bio je kilogram mlevene junetine. Autorka ju je ocenila kao veoma kvalitetnu, sa dobrim ukusom i teksturom, a iskoristila ju je za pripremu domaćeg bolonjeze sosa. Meso bi, prema njenom iskustvu, jednako dobro poslužilo i za pripremu čilija ili mesne pite. Upravo su ukus i tekstura bili među stvarima koje su joj se najviše svidele.

Isprobala je i kilogram kvalitetnijeg junećeg mesa namenjenog dugotrajnom kuvanju. Pripremila ga je kao gulaš, a meso je nakon sporog kuvanja postalo veoma mekano i zadržalo izražen ukus. Deo je iskoristila i za ražnjiće, što joj je poslužilo kao jednostavniji obrok tokom nedelje. U paketu je bila i deblje sečena, suvo salamurena slanina bez dimljenja. Autorka ju je posebno pohvalila zbog teksture, ukusa i debljine šnita, navodeći da joj je bila primetno bolja od brojnih slanina koje je ranije kupovala u supermarketima. Dobro su prošle i tradicionalne engleske kobasice.

Porodica ih je iskoristila za nekoliko klasičnih jela, a posebno su joj se svideli njihov ukus i tekstura. U paketu su se nalazila i dva ramsteka težine između 280 i 340 grama. Autorka je navela da retko kupuje odreske u supermarketu zbog njihovih cena, pa joj je bilo drago što je mogla da ih uključi u jelovnik.

Jelovnik

Odreske je opisala kao veoma ukusne i navela da su se dobro ispekli, zbog čega su joj bili jedan od najboljih proizvoda u celom paketu. U paketu je bilo i celo pile koje je iskorišćeno za nedeljni ručak. Prema iskustvu autorke, dobro se ispeklo, ostalo sočno i dalo dovoljno mesa i za obroke narednih dana. Za nekoliko različitih jela iskorišćena su i pileća prsa. Od njih je pripremljeno jelo "Chicken Karahi", tradicionalno južnoazijsko jelo koje se češće priprema sa otkoštenim pilećim karabatakom. Ipak, autorka navodi da su se pileća prsa pokazala jednako prikladnim, a ostatke je iskoristila i sledećeg dana.

Nakon što je isprobala celi paket, autorka je zaključila da je ukupno bila veoma zadovoljna kvalitetom mesa. Posebno su se istakli odresci, koje bi ponovo kupila kada bi poželela kvalitetniji obrok. Ipak, najvažnija poruka nije da je svako meso iz mesare automatski bolje od onog iz supermarketa. Kako navodi i sam izvor, kvalitet zavisi od konkretnog mesara, supermarketa, proizvoda i njegove svežine.