Evo koliko će studenti plaćati hranu u menzi: Ovaj obrok koštaće manje od 1 evra
Kako bi studentima što više olakšala situaciju, država Hrvatska odlučila se za meru koju sprovodi Ministarstvo nauke i obrazovanja.
Akademska godina u Zagrebu za većinu studenata počinje 1. oktobra, a studenti su svakako jedna od grupa građana koja je posebno pogođena rastom cena, naročito kada je reč o onima koji nisu uspeli da dobiju smeštaj u studentskom domu, pa dodatno plaćaju i privatni smeštaj.
Kako bi studentima što više olakšala situaciju, država se odlučila za meru koju sprovodi Ministarstvo nauke i obrazovanja.
"Hrvatska ima studentske centre u 25 gradova. Ti studentski centri imaju restorane, zahvaljujući višegodišnjim subvencijama koje dajemo našim mladima, našim budućim talentima“, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak na sednici Vlade.
Ovom merom obezbeđuje se osnovni studentski meni u studentskim restoranima, a njegova cena neće prelaziti 0,86 evra.
Pogodnost za 102.000 studenata
"Nisam siguran da igde postoji takva cena. Reč je o čak 102.000 studenata koji koriste ovu meru, čija vrednost iznosi 8 miliona evra. Ona stupa na snagu 1. oktobra i traje do kraja septembra naredne godine“, najavio je Plenković.
Kurir Biznis/Poslovni.hr