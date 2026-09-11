Slušaj vest

Kako bi studentima što više olakšala situaciju, država Hrvatska odlučila se za meru koju sprovodi Ministarstvo nauke i obrazovanja.

Akademska godina u Zagrebu za većinu studenata počinje 1. oktobra, a studenti su svakako jedna od grupa građana koja je posebno pogođena rastom cena, naročito kada je reč o onima koji nisu uspeli da dobiju smeštaj u studentskom domu, pa dodatno plaćaju i privatni smeštaj.

Kako bi studentima što više olakšala situaciju, država se odlučila za meru koju sprovodi Ministarstvo nauke i obrazovanja.

"Hrvatska ima studentske centre u 25 gradova. Ti studentski centri imaju restorane, zahvaljujući višegodišnjim subvencijama koje dajemo našim mladima, našim budućim talentima“, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak na sednici Vlade.

Ovom merom obezbeđuje se osnovni studentski meni u studentskim restoranima, a njegova cena neće prelaziti 0,86 evra.

Pogodnost za 102.000 studenata

"Nisam siguran da igde postoji takva cena. Reč je o čak 102.000 studenata koji koriste ovu meru, čija vrednost iznosi 8 miliona evra. Ona stupa na snagu 1. oktobra i traje do kraja septembra naredne godine“, najavio je Plenković.

Kurir Biznis/Poslovni.hr

Ne propustiteNovčanikKOLIKO KOŠTA OBROK U MENZI, A KOLIKO STAN ZA STUDENTA U BEOGRADU: Stručnjaci predlažu kako može da se prođe jeftinije
studenti učenici pare dinari
DruštvoŠta jedu studenti za 120 dinara: U menzi od palačinki, pica i mafina do pečenja, ribe i rižota! Za božićni post posebna ponuda!
studentska menza, studenti čekaju u red na liniji za hranu
Hrvatska"STUDENTKINJE SU POVRAĆALE, KOLEGA JE TEŠKO DISAO": Masovno TROVANJE u zagrebačkoj menzi, dvoje u bolnici sa TEŠKIM SIMPTOMIMA
ssshutterstock-424276666.jpg
DruštvoVeganski obroci u studentskim menzama u Beogradu: Evo šta je sve na meniju
screenshot-20240627-114634.jpg