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Kako bi studentima što više olakšala situaciju, država Hrvatska odlučila se za meru koju sprovodi Ministarstvo nauke i obrazovanja.

Akademska godina u Zagrebu za većinu studenata počinje 1. oktobra, a studenti su svakako jedna od grupa građana koja je posebno pogođena rastom cena, naročito kada je reč o onima koji nisu uspeli da dobiju smeštaj u studentskom domu, pa dodatno plaćaju i privatni smeštaj.

Kako bi studentima što više olakšala situaciju, država se odlučila za meru koju sprovodi Ministarstvo nauke i obrazovanja.

"Hrvatska ima studentske centre u 25 gradova. Ti studentski centri imaju restorane, zahvaljujući višegodišnjim subvencijama koje dajemo našim mladima, našim budućim talentima“, rekao je premijer Andrej Plenković u četvrtak na sednici Vlade.

Ovom merom obezbeđuje se osnovni studentski meni u studentskim restoranima, a njegova cena neće prelaziti 0,86 evra.

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