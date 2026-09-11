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Udruženje banaka Srbije i međunarodna organizacija GLOBSEC potpisali su Memorandum o razumevanju, kojim su uspostavili strateško partnerstvo u cilju unapređenja dijaloga o razvoju, konkurentnosti i otpornosti bankarskog i finansijskog sektora Srbije, zapadnog Balkana i Evropske Unije.

Potpisivanjem Memoranduma potvrđena je zajednička opredeljenost obe organizacije da razmenom znanja, iskustva i međunarodnih mreža saradnje, doprinesu povezivanju finansijskog sektora, donosilaca odluka, privrede, investitora i međunarodnih institucija radi razmatranja ključnih ekonomskih i finansijskih pitanja od značaja za razvoj Srbije.

Centralnu platformu saradnje predstavljaće BELTALKS – Belgrade Economic Talks, koji će biti vodeći forum za razmenu mišljenja i podsticanje saradnje između predstavnika bankarskog sektora, državnih institucija, evropskih i međunarodnih organizacija, investicione zajednice i privatnog sektora.

Partnerstvo će biti usmereno na teme od strateškog značaja, uključujući konkurentnost finansijskog sektora, investicije, pristup finansiranju, digitalnu transformaciju, finansijske inovacije, održive finansije i ekonomsku bezbednost. Poseban fokus biće stavljen na podršku ekonomskim i finansijskim integracijama Srbije sa Evropskom unijom.

Memorandum je zaključen na period od pet godina i predstavlja osnov za razvoj trajnog partnerstva koje će doprineti snažnijem povezivanju bankarskog sektora Srbije sa relevantnim evropskim i međunarodnim akterima.