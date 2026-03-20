Na poziciji generalnog sekretara Marina Papadakis se nalazi od marta 2023. godine. Tokom njenog prvog mandata Udruženje banaka Srbije je koordiniralo sa bankama proces pristupanja SEPA , pokrenulo je regionalni Bankarski samit i realizovalo više kampanja za jačanje finansijske pismenosti i sajber bezbednosti banaka i korisnika bankarskih usluga. UBS je organizovao veliki broj tradicionalnih stručnih skupova i edukacija, u skladu sa Statutom i programskim aktima Udruženja.

- Reizbor razumem kao svojevrsno priznanje za sve što je Udruženje uradilo u prethodne tri godine. To je priznanje timu koji vodim, ali i celokupnoj aktivnosti banaka okupljenih u UBS. Istovremeno, reizbor doživljavam i kao ličnu i profesionalnu obavezu da i u naredne tri godine zajedno sa nadležnim državnim institucijama i našim članicama nastavimo, i u ovim izazovnim vremenima, da radimo na daljem jačanju stabilnosti i otpornosti bankarskog sektora, kao i na snaženju poverenja u ovaj sektor. Imajući u vidu proklamovanu misiju Udruženja banaka, ključne teme u narednom periodu biće primena naprednih tehnologija u bankarstvu, informaciona

bezbednost i edukacija zaposlenih u bankarskom sektoru i korisnika finansijskih usluga - sadašnjih i budućih - izjavila je Marina Papadakis.