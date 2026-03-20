Marina Papadakis dobila novi mandat: Reizabrana na mesto generalnog sekretara Udruženja banaka Srbije
Na sednici Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije, aktuelni generalni sekretar, Marina Papadakis, reizabrana je na mesto generalnog sekretara u drugom trogodišnjem mandatu.
Na poziciji generalnog sekretara Marina Papadakis se nalazi od marta 2023. godine. Tokom njenog prvog mandata Udruženje banaka Srbije je koordiniralo sa bankama proces pristupanja SEPA, pokrenulo je regionalni Bankarski samit i realizovalo više kampanja za jačanje finansijske pismenosti i sajber bezbednosti banaka i korisnika bankarskih usluga. UBS je organizovao veliki broj tradicionalnih stručnih skupova i edukacija, u skladu sa Statutom i programskim aktima Udruženja.
- Reizbor razumem kao svojevrsno priznanje za sve što je Udruženje uradilo u prethodne tri godine. To je priznanje timu koji vodim, ali i celokupnoj aktivnosti banaka okupljenih u UBS. Istovremeno, reizbor doživljavam i kao ličnu i profesionalnu obavezu da i u naredne tri godine zajedno sa nadležnim državnim institucijama i našim članicama nastavimo, i u ovim izazovnim vremenima, da radimo na daljem jačanju stabilnosti i otpornosti bankarskog sektora, kao i na snaženju poverenja u ovaj sektor. Imajući u vidu proklamovanu misiju Udruženja banaka, ključne teme u narednom periodu biće primena naprednih tehnologija u bankarstvu, informaciona
bezbednost i edukacija zaposlenih u bankarskom sektoru i korisnika finansijskih usluga - sadašnjih i budućih - izjavila je Marina Papadakis.
