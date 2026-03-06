Slušaj vest

Banke često odbijaju njihove zahteve, što postavlja pitanje - da li je to posledica zakona ili poslovne politike banaka, i koliko Narodna banka Srbije može uticati na ovakve odluke?

Narodna banka Srbije pojašnjava da zakonski ne postoji nikakvo ograničenje koje bankama zabranjuje da kreditiraju preduzetnike. Takođe, propisi ne traže dodatne uslove za ovu kategoriju klijenata.

- Na primer, zakon o subvenzionisanim kreditima za mlade jasno navodi da korisnici mogu biti i obveznici poreza na prihod od samostalne delatnosti. Međutim, svaka banka ima pravo da sama odluči kome će odobriti kredit. Banke u okviru svojih internih akata definišu kriterijume procene kreditne sposobnosti klijenata, uključujući i preduzetnike-paušalce - kažu u Centralnoj banci.

Foto: Shuttershtock

Njihova odluka zavisi od procene rizika i finansijskog stanja klijenta, što je u interesu i same banke, ali i korisnika kredita, kako bi se sprečila prezaduženost. Drugim rečima, odbijanje stambenih kredita preduzetnicima nije posledica zakonskih ograničenja, već poslovne politike banke i procene rizika.

Stručnjaci napominju da preduzetnici-paušalci često imaju stabilne prihode, ali zbog specifičnosti poslovanja banke ponekad smatraju da je teško precizno proceniti njihovu kreditnu sposobnost. To ne znači da ne mogu dobiti kredit, već da je potrebno više dokumentacije i jasnija potvrda dugoročnih prihoda.

Narodna banka, kako tvrde, ne može direktno naložiti bankama da odobre kredit, ali prati situaciju i može davati preporuke. Za preduzetnike koji nailaze na ovakve probleme, stručnjaci savetuju da unaprede svoju kreditnu dokumentaciju, vode uredne finansijske evidencije i, po mogućstvu, imaju potvrđene dugoročne ugovore sa klijentima, što može povećati šanse za odobrenje stambenog kredita.