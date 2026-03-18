Povodom probelema u kojima su se našli gađani koji su tužili banke zbog naplate troškova obrade kredita, dobili ih na sudu i naplatili novac, a sada taj iznos moraju da vrate bankama, i to s kamatom, u Narodnoj banci Srbije kažu za Kurir Biznis da su sve vreme upozoravali da su banke prema zakonu bile u pravu.

Podneto više od 300.000 tužbi

U centralnoj banci ističu da prema podacima kojima raspolažu broj tužbi koje su klijenti podneli protiv banaka po ovom osnovu verovatno premašio 300.000.

- Prema podacima do kojih je došla Narodna banka Srbije krajem 2021. godine, kada je doneta Dopuna Pravnog stava VKS kojim je promenjena dotadašnja većinska sudska praksa koja je obavezivala banke da korisnicima vraćaju naknade, pred prvostepenim sudovima je bilo 292.728 sporova, i to nije konačan broj, već je taj broj verovatno premašio i 300.000. Narodna banka Srbije je sve vreme, a posebno od kada su se ti sporovi omasovili, iznosila svoje mišljenje da su banke, u skladu sa propisima, imale pravo da naplaćuju kreditne naknade (tzv. naknadu za obradu kredita), te da je stav sudova da banka treba u svakom pojedinačnom slučaju da dokazuje troškove koji opravdavaju tu naknadu, gotovo apsurdan - naglašavaju u NBS.

Advokati podsticali građane na tužbe

Dodaju i da su upozoravali javnost da se građani podstiču od strane advokata da tuže banke, te da su ti podsticaji motivisani advokatskim troškovima, a koji su uglavnom znatno veći od iznosa naknade.

- Imajući u vidu naša brojna saopštenja na tu temu koja su veoma sadržajna i sveobuhvatna, Narodna banka Srbije ne nalazi za potrebno da ponovo obrazlaže svoj stav i komentariše pojedinačne presude. Smatramo da bi komentar trebalo da pribavite od advokata, koji su pozivali građane i protivzakonito obećavali uspeh u sporu, krijući se iza navodnih potrošačkih organizacija - kažu u NBS.

Prodavali predmete?

U toj instituciji ističu da postoje indicije da su pojedini advokati prodavali predmete jer su neki od njih imali i preko 10.000 klijenata.