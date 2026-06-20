Slušaj vest

Dok se poslodavci širom regiona sve više suočavaju sa nedostatkom radne snage, rastu i zarade u zanimanjima koja su godinama bila među slabije plaćenima. Među njima su i čistačice, bez kojih je funkcionisanje kancelarija, škola, bolnica i drugih ustanova nezamislivo.

Prema najnovijim podacima iz Hrvatske, prosečna mesečna neto plata u toj zemlji trenutno iznosi 1.621 evro, što je za devet odsto više nego u istom periodu prošle godine. Medijalna plata, koja pokazuje koliko zarađuje prosečan radnik, iznosi 1.500 evra.

Rast plata posledica je sve izraženijeg nedostatka radne snage, zbog čega su poslodavci prinuđeni da nude bolje uslove kako bi zadržali postojeće zaposlene i privukli nove radnike.

Foto: Shutterstock

Sličan trend prisutan je i u Srbiji, gde su plate radnika u uslužnim delatnostima, uključujući i poslove čišćenja i održavanja higijene, poslednjih godina u porastu. Ipak, primanja čistačica i dalje su značajno niža od prosečne zarade u mnogim drugim sektorima.

Poslodavci sve češće navode da je pronalaženje radnika za ove poslove postalo ozbiljan izazov, pa se očekuje da će pritisak na rast zaradu biti nastavljen i u narednom periodu.

Ekonomisti ocenjuju da će upravo zanimanja koja su godinama bila potcenjena i slabije plaćena u narednim godinama beležiti najbrži rast plata, jer tržište rada sve više diktiraju ponuda i potražnja, a radnika je sve manje.

Zbog toga se danas i poslovi poput održavanja higijene posmatraju drugačije nego ranije, a zarade zaposlenih u ovom sektoru postaju važan pokazatelj stanja na tržištu rada i promena koje se dešavaju širom regiona.