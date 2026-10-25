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Od Bloka 45 do "Ekspa" rekonstruiše se šest i po kilometara Savskog nasipa, iz Dunavskog rukavca uklanja se više od 650.000 kubika nataloženog materijala, a u planu je povezivanje velikih delova savskog i dunavskog priobalja. Direktor "Srbijavoda" Goran Puzović kaže da je "Ekspo" pokrenuo novi investicioni ciklus na beogradskim obalama.

On ističe da je trenutno najveće gradilište na Savskom nasipu, od Bloka 45 do kompleksa "Ekspo".

- U dužini od šest i po kilometara rekonstruišemo Savski nasip i podižemo stepen bezbednosti u Beogradu i Surčinu za sve ljude koji žive na levoj obali reke Save. Paralelno sa tim gradimo servisnu saobraćajnicu za vozila vojske, policije, komunalnih i naših službi - navodi Puzović.

Ističe da se pešački i biciklistički saobraćaj potpuno odvaja od servisnog.

- Dobijamo potpuno novu pešačko-biciklističku stazu, osvetljenu i bezbednu za sve ljude i time širimo zonu urbanog razvoja na levoj obali Save - kaže Puzović.

Veća zaštita Novog Beograda i Surčina

Prema njegovim rečima, radovi su posebno značajni zbog zaštite od poplava, a iskustvo iz 2014. godine promenilo je način na koji se posmatra bezbednost priobalnih područja.

- Posle poplava 2014. godine sve se nekako drugačije računa sa aspekta bezbednosti. Ovim radovima podižemo stepen bezbednosti ljudi koji žive u Surčinu i na Novom Beogradu - ističe direktor "Srbijavoda".

Foto: Beobuild.rs

Prva faza radova trebalo bi da bude završena za petnaestak dana, dok je rok za kompletan posao mart sledeće godine.

- Obimni su i zamašni radovi, ali vreme nas sada služi. Radimo maksimalno i očekujemo završetak do marta, ali gledaćemo da i ranije predamo tu deonicu građanima - kaže Puzović.

Podseća da su gotovo svi zaštitni objekti na teritoriji Beograda građeni šezdesetih i sedamdesetih godina prošlog veka i da od tada nije bilo obimnijih radova na njihovoj rekonstrukciji, sanaciji ili nadogradnji.

- "Ekspo" je pogurao sve ovo. Građani Beograda će biti bezbedniji, a sa druge strane dobijaju nove površine za sportske i rekreativne aktivnosti. Beogradsko priobalje na Savi i Dunavu dobija potpuno novo ruho - poručuje Puzović.

Čišćenje Dunavskog rukavca - uklanja se 650.000 kubika materijala

Govoreći o radovima na Dunavu, Puzović navodi da su završeni radovi na desnoj obali, od Kule Nebojša kroz zonu 25. maja, u dužini od oko 1.650 metara.

- Uklonili smo gomile zemlje, ostatke splavova i različitih potonulih objekata i obnovili delove koji su bili oštećeni. Vratili smo građane tog dela Beograda na dunavsko priobalje - kaže Puzović.

Prema njegovim rečima, broj ljudi koji šetaju i rekreiraju se u toj zoni nakon uređenja je udvostručen.

U toku je i čišćenje Dunavskog rukavca, od ušća Save do mosta kod Lida.

- Više od 650.000 kubika materijala koji se taložio prethodnih četrdesetak godina nosimo na deponiju određenu elaboratom i projektom. Taj deo će biti potpuno plovan i uređen, a saniramo i priobalni deo oštećen privezivanjem različitih objekata tokom prethodnih 40 ili 50 godina - objašnjava Puzović.

Kolektor kod aerodroma gotov do decembra

Jedan od važnih infrastrukturnih projekata je i kolektor od kanala Galovica, od Vinogradske ulice do aerodromskog kompleksa, a za čiju je izgradnju korišćena TBM mašina.

- To je potpuno novi vid odvođenja voda sa kompletnog kompleksa aerodroma "Nikola Tesla", koji omogućava da aerodromski kompleks, od piste i same zgrade do svih drugih objekata, bude bezbedniji - kaže Puzović.

Navodi da je bušenje završeno i da su u toku završni radovi na ulivnoj i izlivnoj građevini kod kanala Galovica.

- Očekujemo da do decembra završimo radove i predamo objekat na korišćenje - ističe direktor "Srbijavoda".

Od Ušća do Gazele novi park, radovi se nastavljaju ka Bloku 45

Pri kraju su i radovi na levoj obali Save, od Ušća do mosta Gazela, na deonici dugoj dva i po kilometra. Završetak se očekuje do kraja novembra.

- Tu radimo zaštitu od velikih voda i rekonstrukciju dela koji je vezan za konstrukciju samog objekta, a sa druge strane dobićemo, mogu slobodno da kažem, jedan od lepših beogradskih parkova - navodi Puzović.

Park će, kako kaže, imati sportske i rekreativne sadržaje, kao i prostore namenjene deci i osobama sa invaliditetom.

- Naša ideja je da kroz ovakve objekte Beograđane i goste Beograda spustimo na obale i da svako pronađe svoj kutak, od deteta od godinu dana do ljudi od 80 ili 90 godina - ističe Puzović.

To je, naglašava, samo prva faza uređenja beogradskih obala.

- "Ekspo" nam je doneo novi investicioni ciklus. Krenućemo od mosta Gazela, obalom pored gradske toplane, do Ulice Agostina Neta. To će biti potpuno nova saobraćajnica, a zatim idemo u rekonstrukciju od Agostina Neta do Bloka 45 - najavljuje Puzović.

Cilj je, dodaje, da savska i dunavska obala budu povezane.

Puzović najavljuje i uređenje parka preko puta "Beograda na vodi", u kojem su planirane japanske trešnje, olimpijski krugovi i sportsko-rekreativni tereni.

- To će biti potpuno novi prostor koji se oslobađa za sve naše građane - zaključuje direktor "Srbijavoda" Goran Puzović.