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Biznismen Branko Babić bio je gost emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji i odmah na početku je izjavio da bi najviše od svega voleo da se bavi stočarstvom, pa je u studiju naše televizije precizirao na šta tačno misli kada to kaže.

Stočarstvo i poljoprivreda

- Najviše bih voleo kada biste me najavili kao poljoprivrednika, a ne biznismena. Ako Bog da, jednog dana ću biti poljoprivrednik i to u grani stočarstva, odnosno proizvodnji mleka. Na Pešteru bih voleo da imam 200 hektara i da se bavim stočarstvom. Znate kada su roditelji pre govorili deci da neće ići u školu, već da će čuvati ovce, pa šta ima lepše od toga - rekao je Babić.

Babić je govorio o tome koliko vodi računa o ishrani, pa je rekao da ne bi uzeo zrno pasulja koje je bilo izloženo pesticidima ili sličnim preparatima.

- Ja pridajem pažnji hrani, ne volim da unesem u sebe zrno pasulja koje je niklo i poraslo na zemlji koja je tretirana pesticidima ili je generalno zatrovana. Sa sinom sam prolazio pored kuće, a bebe su jele nešto. Kada sam pitao dadilje, one su rekle da je to smoki i odmah sam znao da će mi pritisak porasti. Pitam što daju to, a one kažu da vole. Uzeo sam iz kuće kašice, veštačko mleko, aparate za bebi nutribulet, do te mere da sam kući imao aparat da kada meša to veštačko mleka pokazuje njegovu temperaturu i tako dalje - rekao je Babić, pa nastavio:

- Sve sam to bacio u dvorište, uzeo motku i sve izlomio. Deca su tako prešla na kravlje mleko, koje uzimam iz Peštera, a bebe reaguju savršeno. Čovek je glup ako smatra da može napraviti nešto savršenije od onoga šta je Bog napravio. Čovek može da napravi bolju proizvodnju, ali će onda mleko da bude sa više hormona, jer čovek muze kada je krava trudna.

Ratkovo

Babić je pričao kakvo je stanje poljoprivrede u njegovom rodnom Ratkovu, gde uživa porodičnoj kući koju je izgradio.

Foto: Kurir Televizija

- To su uglavnom veliki krupni poljoprivednici koji imaju hektare i table. Ovi mali pokušavaju da uhvate korak sa vremenom i da iz trenda proizvodnje osnovne hrane naprave neki gotov proizvodi, recimo kompot, slatko, sokovi... To je lep način da se živi od poljoprivrede. Sa 10 jutara zemlje, nekada je moglo, a sada nisam siguran da sa toliko zemljišta, štagod radili, može da se preživi. Međutim, ako napraviš brašno, pa proizvod, recimo hleb, pa ga prodaš potrošaču, onda i može nešto da se uzme - govori Babić.

Babić je odgovorivši na pitanje da li bi umesto kralja obrva postao kralj mleka, on je rekao da mu je to najveća želja, pa je otkrio koliko zapravo uživa u poljoprivredi i stočarstvu.

- Kada bi mi to Bog dao, ja bih bio najsrećniji čovek na svetu. Ja toliko volim poljoprivredu i stočarstvo, da sam celo leto sa decom proveo na Pešteru. Sinoć sam došao iz Mongolije, a tamo smo išli da obilazimo krave. Kupio sam već 25 krava, a stoje mi kod drugara jednog, pa sam u potrazi da kupim veliku zemlju na Peštaru. Samo su me deca podržala u tome. Ratkovo bih svakako napustio jer mislim da sam napravio loš potez jer nisam sagledao kompletne resurse za život. Nemam dobru vodu, vazduh, klimu i hranu. Inače, kupio sam pre par meseci plac od pet hektara na početku Peštera. Tamo imam vodu sa 1.600 metara nadmorske visine, najčistiji vazduh, najnezatrovaniju zemlju verovatno u celoj Srbiji i definitivno planiram da tamo provodim dosta vremena.

Krenuo sa 200 evra u biznis

Babić je dao savet ljudima koji tek kreću u biznis, a da podsetimo, Babić je ušao u posao za 200 evra i nakon godina truda izgradio imperiju koja mu donosi milione.

- Ja sam od 2020. u penziji, nakupovali smo nekretnine i od toga živimo. Ne ide u firmu, eventualno da potrošim vreme, a biznis taj me ne ispunjava, iako zarađujem od njega, ne živim od njega. Savet za mlade je iskrenost, trudite se da nekome rešite problem, ljudi su lenji, radite umesto njih i zaradićete pare - rekao je Babić.

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