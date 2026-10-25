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Na pijacama u Beogradu, Novom Sadu, Šapcu i Čačku, ponuda sezonskog povrća i voća je dobra, ali i potražnja ne zaostaje posebno za namirnicama koje se koriste za pripremu zimnice, odnosno turšije i kišeljenje kupusa.

Cene zavise od vrste i kvaliteta proizvoda, ali i prodavci i kupci su saglasni da se pripremanje zimnice u domaćoj radinosti više isplati od kupovine gotovih proizvoda.

Prodavačica na Kalenić pijaci u Beogradu Biljana Redžepović kazala je za Tanjug da je trenutna cena crvene paprike za zimnicu pristojna, dok je cena paradajza nešto viša u odnosu na leto jer je ta namirnica na izmaku.

Paprika za ajvar

Kada je reč o karfiolu, ona je dodala da je sada skup, ali da se očekuje da će za mesec dana njegova cena pasti. Prema njenim rečima, za jednu teglu ajvara od pečene paprike potrebno je četiri kilograma sveže paprike i domaćice koje žele da pripreme tri tegle za papriku treba da izdvoje 1.500 dinara.

Ona je posavetovala domaćice da vode računa o pripremljenim kiselim krastavčićima budući da, kako je rekla, oni se brzo pokvare ukoliko se zalede zbog hladnoće i niskih temperatura.

Tegla ajvara u Leskovcu već od 700 dinara Foto: Printscreen/ Facebook/ Leskovacka buvlja pijaca

Prodavačica Jasmina Stanišić, koja na Kalenić pijaci u Beogradu prodaje pripremljenu zimnicu, rekla je da cene nije menjala u odnosu na prošlu godinu i navela da tu zimnicu sprema po starinskoj recepturi koju je naučila od svoje majke i bake.

- Ništa se ne kuva na brzinu i ništa nije dobro što se brzo spremi. Sve se lagano sprema, kuva i krčka. Za ajvar treba ceo dan da se spremi, ali i za slatka takođe. Voće i papriku za ajvar ne meljem, nego cepkam, jer je to starinska receptura - rekla je ona za Tanjug.

Stanišićeva je navela da prodaje džemove i slatka od divljih trešanja, šumskih jagoda i borovnica, ali i ajvar, pinđur, turšiju, kiseli beli luk, ljute papričice punjene sa sirom, pečurke, sušene vrganje, kao i ulje sa tartufima i sir sa tartufima.

- Najviše mi ide to ulje sa tartufima. To je nešto novo, za to nema starinskog recepta, jer to nekad nije ni bilo - rekla je ona i dodala da svu zimnicu ona lično proizvodi i da nema ništa tuđe sa strane na tezgi.

Kako ističe, zimnicu počinje da sprema od septembra. Cene na njenim tezgama dodaje iste su kao prošle godine i velika tegla ajvara, džema ili slatkog košta po 800 dinara, a mala po 400 dinara.

Građani koji su na Kalenić pijacu došli u nabavku, za Tanjug su rekli da zimnicu uglavnom kupuju, kao i da odluku o tome gde će je kupiti donose na osnovu njene cene. Jedna od građanki navela je da zimnicu kupuje iz razloga što mu je stan mnogo topao i nema gde da je čuva, kao i da zimnici ne kupuje na pijaci nego u prodavnicama jer je tamo jeftinija.

Paradajz 50 dinara

Čačanska domaćica Jasmina Obradović iz Donje Trepče kazala je za Tanjug da se mladi sve više vraćaju pripremanju domaćih proizvoda i da su recepti za zimnicu danas dostupni gotovo svima. Naglašava i da se zimnica može pripremiti po veoma povoljnim cenama, posebno kada se namirnice kupuju u sezoni.

- Zimnica može da se napravi veoma povoljno. Domaćice su mogle, koje su htele i želele, da je spremaju, a ne da kupuju gotovo. Toliko su jednostavni recepti sada, svako može da ih napravi. Paprika je bila prilično jeftina, paradajz 50 dinara, pazite, to je stvarno bila veoma povoljna cena - rekla je Obradovićeva.

Foto: Printscreen/Youtube

Dodala je i da je ona ove godine pripremila različite vrste zimnice, među kojima su ajvar, mleveni paradajz, cimborku, tumbanu papriku, dukat, krastavce, kornišone, šarenu salatu i kupus.

- Pravila sam ajvar, mleveni paradajz, cimborku, tumbanu papriku, dukat, svašta nešto, krastavce, kornišone, to obavezno ostavljam, to klinci najviše vole da jedu. Šarenu salatu ću tek i kupus - rekla je Obradovićeva.

Deca uče od starijih

Naglasila je i da interesovanje mlađe generacije za pripremu zimnice postoji, ali da mnogo zavisi od toga šta deca nauče u porodici.

- Hoće deca da prave. Počeli su da se vraćaju. U stvari, sve zavisi od toga koliko majke prenesu na ćerke. Ako je majka spremna i sposobna,ako ume lepo da animira svoje dete, pa da ga uči odmalena, kao što sam ja svoju ćerku, a sada, bogami, i svoje unuke - rekla je Obradovićeva.

Ona dodaje da svoje unuke uključuje u pripremu zimnice i da ih na taj način postepeno uvodi u posao.

- Stalno, kad god nešto radim, ja njih uvek povedem i kažem da mi pomognu, pa koliko mogu, nebitno. Samo ih ne treba opterećivati ničim. Pomalo i onda to im uđe u krv. Kada su oni to svoje napravili, kako im je lepo da jedu - kaže Obradovićeva.

Prema njenim rečima, domaći ajvar posebno se razlikuje od proizvoda koji se danas mogu pronaći na policama marketa.

- U marketima ima i ajvara koji su, pod navodnicima, ‘domaći’, međutim, to je sve industrijski ajvar. Više nema onih firmi koje su nekada postojale i koje su proizvodile baš one prave domaće ajvare. Ako uzmete to da probate, vidite da to nije to - rekla je ova domaćica iz Čačka.

Obradovićeva ističe i da pravi domaći ajvar zahteva vreme i strpljenje, od pečenja paprike do dugotrajnog prženja.

Kako izabrati papriku

- Nema ništa bez paprike koja se ispeče na drvetu, pa se oljušti, ocedi, samelje i onda prži dok ne dobije onu zlatnožutu boju, a onda doterujete ukus da se topi u ustima kao kajmak. E, to je ajvar - naglasila je ona.

Obradovićeva smatra da ni priprema slatke zimnice nije komplikovana ukoliko se prati proveren recept, a kao primer navodi pripremu džema od malina ili jagoda.

- Nije ništa teško samo ako imate proveren, dobar recept i ako hoćete da radite. Jagodu ili malinu prelijete šećerom, kilo šećera na kilo maline, ostavite uveče, sutradan ona pusti malo svog, sopstvenog soka i onda krenete da krčkate na tihoj vatri. Ostane cela malina, ostane cela jagoda i to je nekih četrdeset minuta - objasnila je Obradovićeva.

I u Novom Sadu iako se oktobar bliži kraju, priprema zimnice i dalje traje, a prodavačica sa Pejićevih salaša Milica Samardžić kaže za Tanjug da su mnoge domaćice već pripremile deo zimnice, ali da se povrće i dalje kupuje, dok se izbor namirnica menja u skladu sa sezonom.

- Domaćice su počele da pripremaju turšiju i sad se najviše traži povrće koje se koristi za njenu pripremu. To su manje paprike, poput somborke i paradajzerke, šargarepa, karfiol i kupus. Sve je individualno, jer svaka domaćica ima svoj recept - rekla je ona.

Samardžićeva je dodala da je počela i kupovina kupusa za kiseljenje, posebno među građanima koji žele da ga pripreme na vreme za predstojeće slave.

- Ljudi koji ranije slave slavu već kupuju kupus, jer mora da stigne da se ukiseli. Polako prolazi sezona crvene paprike, ali se ona i dalje kupuje za pečenje. Ponuda je dobra - istakla je ona.

Samardžićeva navodi i da cenu diktiraju ponuda i potražnja, kao i da je promet vikendom nešto veći nego radnim danima. Da priprema zimnice zahteva vreme i dobru organizaciju potvrđuje i Novosađanka Nada Ćevriz, koja kaže da se u njenom domaćinstvu zimnica tradicionalno priprema po ustaljenom redosledu.

- Krajem avgusta prvo kuvam paradajz, zatim u septembru stavljam kornišone, barim paprike, a potom pečemo crvene i žute paprike za zamrzivač. Na kraju pravim ajvar, a sada još treba da spakujem ljute papričice. Posle prvog novembra stavljamo kupus - rekla je ona za Tanjug.

Osim slane, u njenom domaćinstvu priprema se i slatka zimnica, poput džemova i sokova, a kako kaže, posebnih tajnih sastojaka nema, već se oslanja na tradicionalne recepte.

Tradicionalni recepti

- To su recepti koji se prenose s kolena na koleno, provereni i sigurni. Važno je da se kupi zdravo i kvalitetno povrće i da se tegle sterilišu - istakla je Ćevriz.

I u Šapcu prodavci i kupci su saglasni da se pripremanje zimnice u domaćoj radinosti više isplati od kupovine gotovih proizvoda, čemu doprinose i niže cene paprike u odnosu na isti period prošle godine. Tegla ajvara u tom gradu u zavisnosti od proizvođača i kvaliteta, košta od 700 do 1.000 dinara.

Prema rečima prodavaca na šabačkom kvantašu, paprika roga, koja se najčešće koristi za pripremu ajvara, prošle godine u ovo vreme koštala je oko 130 dinara po kilogramu, dok se sada prodaje za oko 100 dinara. Kupus košta od 50 do 60 dinara, krastavci oko 90 dinara, kornišoni oko 200 dinara, babura od 150 do 160 dinara, a somborka od 130 do 150 dinara po kilogramu.

- Dobro ide, ali ne može svaki dan da bude isti. Da je tako, radili bismo mesec dana i posle više ne bismo radili - rekla je jedna od prodavačica.

Prodavci primećuju i da se kupovne navike razlikuju, ali ističu da je ovogodišnja cena crvene paprike povoljna u poređenju sa prethodnim godinama.

- Crvena paprika poslednjih godina nije bila jeftinija nego ove. Košta od 90 do 100 dinara, a donose je iz Vojvodine, gde je dobar kvalitet - naveo je jedan od prodavaca.

Da se zimnica i dalje priprema u mnogim domaćinstvima, potvrđuju i kupci koji na kvantaš u Šabac dolaze po povrće za ajvar, turšiju i kiseli kupus.

- Došla sam direktno iz Beča da stavim turšiju i kiseli kupus. Kada zimi ponovo dođem, imaću da pravim sarmu i podvarak - rekla je jedna od kupaca.

Ipak, nabavka većih količina povrća predstavlja značajan izdatak, na šta ukazuju i kupci koji sa kvantaša odlaze sa punim prtljažnicima automobila.

- Evo, da vam pokažem auto je pun, ali i mnogo smo potrošili - rekao je jedan od kupaca.

Na ovoj pijaci, krastavčići za turšiju koštaju oko 250 dinara, dok je kupus oko 60 dinara po kilogramu i skuplji je nego prošle godine.