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Velika Britanija i Evropska unija usaglasile su nacrt sporazuma kojim bi se ukinule brojne provere i administrativne prepreke za trgovinu hranom i poljoprivrednim proizvodima uvedene nakon Bregzita, objavio je danas BBC.

Nacrt sporazuma o sanitarnim i fitosanitarnim merama, na oko 200 stranica, dostavljen je državama članicama EU na razmatranje uoči samita Londona i Brisela kasnije ovog meseca.

Manje kontrola i taksi za trgovinu hranom

Sporazum bi omogućio izvoz svežih kobasica, pljeskavica, školjki iz britanskih voda i semenskog krompira u EU, uz ukidanje obaveze pribavljanja pojedinih sertifikata i plaćanja inspekcijskih i lučkih taksi.

Predviđeno je i ponovno uvođenje pasoša za britanske kućne ljubimce koji putuju u EU.

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Britanska vlada je procenila da bi sporazum dugoročno mogao da donese ekonomiji 6,1 milijardu evra godišnje.

Zauzvrat, Britanija bi morala da se usklađuje sa postojećim i budućim propisima EU o standardima za trgovinu biljkama, životinjama i hranom.

Posebne promene za Severnu Irsku

Sporazum bi posebno uticao na Severnu Irsku, jer bi ukinuo papirologiju i fizičke kontrole prehrambenih proizvoda koji u tu pokrajinu stižu iz drugih delova Velike Britanije.

Uz nacrt sporazuma o trgovini hranom, državama EU dostavljeni su i tekstovi o trgovini emisijama i programu za putovanja i rad mladih, kao i nacrt zajedničke izjave lidera.

Bernam isključio povratak slobode kretanja

Premijer Velike Britanije Endi Bernam rekao je da se javno mnjenje u Britaniji promenilo od referenduma o Bregzitu 2016. godine, ali je naglasio da neće ići ispred stavova građana i da nije predložio ponovno uvođenje slobode kretanja između Britanije i EU.

Prema navodima BBC-ja, nacrti će biti razmatrani na sastanku ambasadora EU u sredu.

Pojedini detalji programa za mlade biće naknadno dogovoreni, dok bi odluke o popustima na školarine za studente iz EU i povezivanju tržišta električne energije mogle da budu odložene za sledeću godinu.

Sporazum podržali trgovci i poljoprivrednici

Sporazum o trgovini hranom podržali su supermarketi i predstavnici poljoprivrednika, dok su pojedini zagovornici Bregzita kritikovali ponovno prihvatanje pravila EU.

Šef odeljenja za trgovinsku politiku Britanske privredne komore Vilijam Bejn rekao je za BBC da preduzeća smatraju da je usklađivanje sa zajedničkim pravilima "cena koju vredi platiti", jer bi donelo niže troškove, manje kašnjenja i bolji pristup tržištu.