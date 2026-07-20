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Nakon završetka škole, fakulteta ili stručne obuke, mnogi mladi ljudi traže neobične karijerne puteve koji se jasno razlikuju od klasičnih kancelarijskih poslova. Među njima se s vremena na vreme pojavljuju oglasi koji više liče na odmor nego na pravi posao. Jedan od najupečatljivijih primera je posao testera vodenih tobogana, koji nudi neverovatnu zaradu, ali sa sobom nosi i određene specifičnosti.

Iako ovakvi retki poslovi često izazivaju sumnju kod ljudi koji tek ulaze na tržište rada, u ovom slučaju nije reč o marketinškom triku, već o stvarnom angažmanu sa konkretnom platom i jasno definisanim zadacima.

Šest meseci u tri popularne turističke zemlje

Nemački mediji opisuju stvarni slučaj jednog studenta koji je dobio priliku da radi za poznati resort "Splash-World“. Njegov posao bio je da putuje na atraktivne destinacije ovog resorta na Majorki, u Egiptu i Turskoj, gde je testirao vodene tobogane i bazenske atrakcije.

Ceo angažman trajao je oko šest meseci. Iza ovog neobičnog naziva radnog mesta stajao je precizan ugovor: obilazak različitih turističkih destinacija, lično isprobavanje tobogana i dokumentovanje celokupnog iskustva kako bi ono postalo deo zvanične turističke ponude resorta.

Velika zarada, ali bez dugoročne sigurnosti

Finansijska strana ovog posla privukla je posebnu pažnju. Za šest meseci rada i putovanja student je zaradio oko 34.000 evra. Ovaj iznos daleko premašuje ono što se obično može zaraditi kroz klasične studentske poslove ili sezonske letnje angažmane.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da ovu zaradu treba posmatrati s oprezom. Na osnovu ovog pojedinačnog primera ne može se proceniti kolike su plate za slične poslove. Reč je o veoma specifičnom projektu koji je uključivao plaćene putne troškove i bio vremenski ograničen, pa se ovako visoka zarada ne može smatrati trajnim ili stabilnim izvorom prihoda.

Posao iz snova koji ipak ima jednu caku

Privlačnost ovakvih zanimanja leži upravo u tome što se potpuno razlikuju od svakodnevne radne rutine na koju su zaposleni navikli. Prema podacima Savezne agencije za zapošljavanje u Nemačkoj, klasična zanimanja mladima ponekad deluju manje zanimljivo, zbog čega raste interesovanje za neobične i manje poznate poslove.

Međutim, to ne znači da je do ovakvih poslova lako doći. Broj ovakvih konkursa je veoma mali, a šanse da budete izabrani prilično su niske. Sve zavisi od pojedinačnih kompanija i njihovih privremenih projekata. Ipak, postoji mogućnost da će pomenuti resort ponovo tražiti osobu za ovaj posao kada bude pokrenut novi ciklus testiranja.