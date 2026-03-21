Krajem 1980-ih godina Poljska se suočavala sa nestašicama osnovnih proizvoda poput šećera i brašna, dok su prosečne plate građana bile višestruko niže nego u zapadnoevropskim zemljama.

Danas, međutim, Poljska je jedna od najdinamičnijih ekonomija kontinenta i po ukupnoj veličini nadmašila je čak i Švajcarsku. Njena ekonomija danas vredi više od 1.000 milijardi dolara, što je svrstava među dvadesetak najvećih ekonomija sveta. Ovaj rezultat predstavlja ogroman napredak u odnosu na 1989. godinu, kada je zemlja napustila komunistički sistem i započela tranziciju ka tržišnoj ekonomiji.

Ulazak u EU promenio sve

Jedan od ključnih faktora uspeha bio je jasan strateški cilj – članstvo u Evropskoj uniji. Od ulaska u EU 2004. godine, Poljska beleži stabilan rast od oko 3,8% godišnje, značajno iznad proseka EU. Pristup jedinstvenom tržištu, kao i milijarde evra iz evropskih fondova, omogućili su snažan investicioni ciklus i modernizaciju infrastrukture.

Ekonomisti napominju da uspeh Poljske nije rezultat jednog poteza, već kombinacije reformi i dugoročnih politika. Posebno je važna izgradnja stabilnih institucija koje podržavaju poslovno okruženje – nezavisno pravosuđe, regulatorna tela i pravila koja osiguravaju fer tržišnu utakmicu.

Za razliku od nekih drugih postkomunističkih zemalja, Poljska je uspela da izbegne dominaciju oligarha i visok nivo korupcije koji koči razvoj.

Obrazovanje i kvalifikovana radna snaga

Obrazovanje je odigralo ključnu ulogu. Tokom tranzicije, značajno je proširen pristup visokom obrazovanju, pa danas veliki broj mladih Poljaka ima univerzitetsku diplomu.

Kombinacija obrazovane radne snage i nižih troškova rada učinila je Poljsku veoma privlačnom za strane investitore.Istovremeno, razvijao se i domaći privatni sektor. Primer je kompanijaSolaris Bus & Coachiz Poznanja, jedan od vodećih evropskih proizvođača električnih autobusa. Osnovana 1996. godine, danas drži značajan udeo na evropskom tržištu i predstavlja primer tehnološkog iskoraka lokalnih preduzetnika.

EU fondovi i izvoz

Poljska je vešto kombinovala domaće reforme sa spoljnim podrškama. EU fondovi korišćeni su za razvoj infrastrukture, energetike i industrije, dok je istovremeno jačan izvozno orijentisan sektor.

Razlike u životnom standardu

Ipak, i pored impresivnog rasta, razlike u životnom standardu i dalje postoje. Iako je ukupna ekonomija Poljske veća od švajcarske, prosečne plate i životni standard po stanovniku i dalje su značajno niži, što nije iznenađenje s obzirom na veći broj stanovnika Poljske u odnosu na Švajcarsku.

Bez obzira na to, poljski primer ostaje jedan od najuspešnijih u savremenoj Evropi. Pokazuje kako kombinacijareformi, obrazovanja, institucionalne stabilnosti i jasne strateške orijentacijemože u relativno kratkom vremenu transformisati ekonomiju jedne zemlje.