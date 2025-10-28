Poljksa je jedna u ekonomskom smislu jedna od najuspešnijih zemalja u Evropi

U vreme kada većina zemalja EU beleži skroman rast, Poljska se izdvaja kao izuzetno uspešna ekonomija. Njena stopa rasta BDP-a u 2024. iznosila je gotovo 3%, znatno iznad proseka EU od 1%. Prognoze za 2025. su takođe optimistične – očekuje se rast oko 3%. Od ulaska u EU 2004. godine, prosečan godišnji rast poljske ekonomije bio je oko 4 procenta.

- U poslednje dve deceniјe, Poljska јe definitivno premašila očekivanja - rekla јe za Doјče vele Katažina Ržentaževska, glavna makroanalitičarka za Centralnu i Istočnu Evropu u Erste grupi: "Realni BDP se udvostručio. To јe nešto izvanredno. Očigledno јe da јe to deo procesa konvergenciјe, ali generalno Poljska se pozitivno ističe".

Među 20 najvećih ekonomija u svetu

Zemlja sa 37 miliona stanovnika danas je peta po veličini u EU i među 20 najvećih svetskih ekonomija. Poljska ulaže mnogo u odbranu (4,5% BDP-a, najviše u NATO-u), a njen rast se uglavnom zasniva na snažnoj domaćoj potrošnji, niskoj nezaposlenosti i rastu realnih plata.

Stručnjaci ističu da je uspeh rezultat dobre integracije u EU, NATO i OECD, kao i pametnog korišćenja evropskih fondova za razvoj infrastrukture i jačanje poslovnog okruženja. Poljska je, uprkos političkim podelama između konzervativnog i liberalnog bloka, ostvarila stabilan napredak pod različitim vladama.

Postoje i izazovi

Ipak, postoje izazovi – rast javnog duga i visoki troškovi odbrane i socijalnih programa mogli bi povećati budžetski deficit, koji se procenjuje na 6,5% BDP-a do 2026. godine.

Uprkos tome, poverenje potrošača i investitora ostaje visoko, a analitičari veruju da bi Poljska, nastavi li ovim tempom, u narednim decenijama mogla prestići čak i Nemačku po ekonomskoj snazi.