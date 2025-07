Kazna može uključivati zatvor do pet godina, a ukoliko dođe do smrtnog ishoda – do 10 godina zatvora. Takođe, moguće je oduzimanje vozila. Automatsko tromesečno oduzimanje vozačke dozvole pri prekoračenju brzine za više od 50 km/h, koje je do sada važilo samo u naseljenim mestima, sada se proširuje i na otvorene puteve. Ko uprkos zabrani upravljanja vozilom ipak sedne za volan, rizikuje doživotnu zabranu vožnje u Poljskoj.