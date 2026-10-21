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Jedna objava na Redditu pokrenula je raspravu o platama i uslovima rada u Hrvatskoj. Dok jedni traže posao sa radnim vremenom od osam sati i platom od najmanje 1.700 evra, zaposleni jedne zagrebačke transportne firme otkrio je da kao disponent zarađuje 2.500 evra mesečno, radi od ponedeljka do petka i, kako tvrdi, efektivno radi svega dva sata dnevno.

Koliko se u Hrvatskoj može zaraditi uz klasično radno vreme, bez noćnih smena i rada vikendom? To je pitanje koje je pokrenulo raspravu na Redditu, gde je korisnik koji radi u proizvodnji napisao da nakon godina rada u tri smene želi da pronađe posao sa jednom smenom, od ponedeljka do petka. Trenutno, naveo je, mesečno zarađuje između 2.000 i 2.200 evra, zavisno od meseca, ali mu je noćnog rada nakon godina staža dosta.

Među odgovorima posebno se istakao komentar zaposlenog u privatnoj transportnoj firmi u Zagrebu, koji radi kao disponent. Naveo je da mu je plata nakon deset godina rada u firmi dostigla 2.500 evra, a radno vreme traje od 8 do 16 časova, od ponedeljka do petka. Ali ono što je najviše privuklo pažnju nije samo iznos plate, nego njegov opis radnog dana.

Unapred poznat raspored

Disponent je objasnio da je zadužen za distribuciju unutar Hrvatske, zbog čega njegovi vozači uglavnom završavaju posao do kraja njegovog radnog vremena. Za razliku od kolega koji rade u međunarodnoj špediciji i čiji su vozači na putu u različito doba dana i noći, njegov posao se uglavnom odvija prema unapred poznatom rasporedu.

Ujutru preuzima dokumentaciju od prethodnog dana, obrađuje je i fakturiše, a raspored vožnji za sledeći dan dobija poslepodne. Tada vozačima javlja ko će šta i kada voziti. Tokom dana povremeno mora da reaguje na dodatne utovare i istovare, kvarove ili druge nepredviđene situacije zbog kojih treba promeniti raspored.

- Realno imam efektivnog posla dva sata od osam sati radnog dana - napisao je korisnik. Dodao je da mu se nakon deset godina u firmi više gotovo i ne čini da ide na posao.

- Deset godina nemam osećaj uopšte da idem na posao. Ponedeljak, petak, subota, nedelja, tako mi je svejedno koji je dan - opisao je svoje iskustvo.

Fleksibilnost radnog vremena

Prema njegovim rečima, fleksibilnost mu omogućava i nadređeni, kojem je najvažnije da posao bude obavljen kako treba.

- Hoćeš doći pola sata kasnije, pola sata izaći ranije, izaći na dva sata, ali posao mora da štima - prepričao je pristup svog šefa.

Tvrdi i da tokom radne nedelje uspeva tri puta da ode u teretanu, te da ga nakon završetka smene niko ne zove, što povezuje sa činjenicom da je zadužen isključivo za domaći prevoz.

- Ja kad se probudim prvo kažem: Dragi Bože, hvala ti što radim u toj firmi, i tek onda ljubim ženu i decu - našalio se korisnik Reddita koji je očigledno i više nego zadovoljan svojim poslom.

Njegovo iskustvo izazvalo je iznenađenje među ostalim korisnicima Reddita. Jedan od njih je primetio da je takvo radno mesto retkost, dok je drugi istakao da uslovi uveliko zavise od organizacije posla i poslodavca. I sam disponent je naglasio da ne radi na uobičajenom radnom mestu na kojem se od zaposlenog očekuje da tokom svih osam sati bude jednako opterećen. Njegov opis odnosi se na konkretan posao u konkretnoj firmi, pa se ne može automatski primeniti na sve disponentske pozicije.

To je važno jer posao disponenta u transportu obično uključuje organizaciju prevoza, raspoređivanje vozila i vozača, koordinaciju utovara i istovara, kao i rešavanje problema koji mogu nastati tokom prevoza. U međunarodnom transportu takve obaveze mogu podrazumevati i komunikaciju izvan uobičajenog radnog vremena.

- Ovo je valjda jedina takva situacija, tj. radno mesto disponenta na 10.000. Ubo si džekpot - zaključio je raspravu jedan korisnik Reddita.