Da li su svadbe zaista izgubile poentu? Upravo se o ovome trenutno priča na Redditu.

Kao što naslov kaže smatram da se poenta svadbi u Srbiji potpuno izgubila u smislu da se zovu svi samo da bi se na njima “zaradilo” i to je bukvalno javna tajna.

To je otišlo toliko daleko da većina ljudi smatra da bez 100 -150 evra po osobi ne treba ni dolaziti jer je “nepoštovanje” prema mladencima.

Na Redditu se povela rasprava o tome da li uopšte vredi praviti svadbu gde mladenci očekuju od gostiju više desetine hiljada evra. U razgovoru na temu pod nazivom “Svadbe izgubile poentu” korisnici složili su se da su se venčanja pretvorila u ozbiljan finansijski teret i da je čitava priča otišla daleko od onoga što bi zapravo trebalo da predstavlja.

Jedan od komentara koji je privukao veliku pažnju bio je:

- Danas ljudi prave svadbe da bi vratili pare od koverti i impresionirali rodbinu koju ne podnose.

Drugi korisnik napisao je da poznaje par koji je za jedan dan potrošio više od 30.000 evra, dok su pojedini navodili da se u većim gradovima cena stolice kreće od 50 do čak 120 evra po osobi, u zavisnosti od restorana i termina.

- Kad sabereš salu, muziku, fotografa, dekoraciju, venčanicu i sve ostalo, ispadne kao kredit za stan - napisao je jedan korisnik.

Neki su pokušali i konkretno da izračunaju troškove, pa su navodili da prosečna svadba sa oko 250 gostiju danas lako premaši 20.000 evra.

Posebnu raspravu izazvale su koverte i očekivanja od gostiju.

- Više niko ne ide na svadbu da se veseli, nego da računa koliko treba da stavi u kovertu i da se ne obruka.

- Tuđe kuće neću da gradim - napisao je jedan korisnik, objašnjavajući da odbija da daje ogromne iznose samo zato što su mladenci odlučili da organizuju luksuzno slavlje.

Bilo je i onih koji smatraju da problem nisu same svadbe, već društveni pritisak.

- Ljudi prave svadbe za Instagram i TikTok, ne za sebe.

- Ako nema vatrometa, suvog leda i pet presvlačenja, ispada da svadba nije uspela - komentarisali su korisnici Reddita.

Neki su, ipak, branili velika veselja i tvrdili da svako ima pravo da organizuje venčanje kako želi, posebno ako porodica i prijatelji žele veliko okupljanje.

- Nekome je to najlepši dan u životu i želi da ga pamti ceo život - glasio je jedan od komentara.

Ipak, najveći broj ljudi složio se da su troškovi poslednjih godina drastično porasli i da se mnogi mladenci danas upuštaju u organizaciju svadbe pod ozbiljnim finansijskim pritiskom.

- Došli smo do toga da se ljudi više stresiraju oko stolica i koverti nego oko samog braka - zaključio je jedan korisnik Reddita.