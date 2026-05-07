Magazin Forbes poznat je po svojoj čuvenoj listi najbogatijih ljudi na planeti. Međutim, nedavno su odlučili da odu korak dalje i naprave jedinstvenu listu - preračunali su bogatstvo milijardera, ali tako što su im "vratili” sav novac i akcije koje su tokom života donirali u humanitarne svrhe. Rezultati ove "stvarne neto vrednosti” (True Net Worth) dali su potpuno novu perspektivu o tome ko su pravi filantropi, a ko najveće škrtice među svetskom elitom.

Kada se podvuče crta, jedan čovek se posebno izdvaja po svom (ne)davanju - Ilon Mask.

Mask vladar bogatstva, ali ne i empatije

Kao daleko najbogatija osoba na planeti, sa neverovatnih 839 milijardi dolara na redovnoj Forbesovoj listi, Mask se ujedno svrstava i među najmanje humane milijardere.

Istina, Mask je prebacio 8,5 milijardi dolara u akcijama Tesle u svoje humanitarne fondacije (što je tek 1% njegovog ukupnog bogatstva). Međutim, skoro sav taj novac stoji neiskorišćen. Procenjuje se da je samo oko 500 miliona dolara što je mizernih 0,06% njegovog ogromnog bogatstva zapravo dato onima kojima je potrebno.

Većina njegovih donacija dogodila se u periodu kada je morao da plati ogromne poreze zbog prodaje akcija kako bi finansirao kupovinu Tvitera, pa mnogi analitičari smatraju da je njegovo "doniranje” zapravo bio samo vešt poreski manevar.

Šta bi bilo da Gejts i Bafet nisu dali ni centa?

Muskov nedostatak osećaja za humanost otvara zanimljivo pitanje - kako bi izgledala lista milijardera da najplemenitiji među njima nikada nisu donirali nijedan jedini dolar? Kada bi se novac koji su godinama davali ponovo uložio po tržišnim cenama, lista najbogatijih na svetu bi doživela ogromne promene:

Bil Gejts: Osnivač Majkrosofta je do sada poklonio neverovatnih 731 milion akcija svoje kompanije što je oko 356 milijardi. Da ih je zadržao i uložio, danas bi bio četiri puta bogatiji. Umesto trenutnog 19. mesta, Gejts bi bio druga najbogatija osoba na svetu.

Voren Bafet: Legendarni investitor bi sa 9. mesta skočio na 3. mesto. Od 2006. godine, Bafet je donirao oko 214 milijardi dolara, da ih je zadržao, njegovo bogatstvo bi iznosilo 363 milijarde dolara.

Mekenzi Skot vs. Džef Bezos: Lekcija iz filantropije

Niko u istoriji nije delio novac brže od Mekenzi Skot, bivše supruge osnivača Amazona Džefa Bezosa. Umesto da čuva milijarde koje je dobila razvodom, ona je već donirala preko 26 milijardi dolara za više od 2.500 humanitarnih organizacija. Da je taj novac zadržala, skočila bi za čak 58 mesta na listi i bila među 30 najbogatijih ljudi na svetu.

S druge strane, njen bivši suprug Džef Bezos, koji je u humanitarne svrhe dao znatno manje, pa je i dalje među najbogatijim ljudima na planeti.

Top 5 milijardera prema "stvarnoj neto vrednosti” (da nisu donirali ništa):

Ilon Mask - 858 milijardi dolara (dodatih „samo” 19 milijardi)

- 858 milijardi dolara (dodatih „samo” 19 milijardi) Bil Gejts - 464 milijarde dolara (dodatih 356 milijardi)

- 464 milijarde dolara (dodatih 356 milijardi) Voren Bafet - 363 milijarde dolara (dodatih 214 milijardi)

- 363 milijarde dolara (dodatih 214 milijardi) Leri Pejdž - 284 milijarde dolara (dodatih 27 milijardi)

- 284 milijarde dolara (dodatih 27 milijardi) Sergej Brin - 278 milijardi dolara (dodatih 41 milijarda)