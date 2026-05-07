Slušaj vest

Brže, povoljnije i predvidljivije plaćanje u evrima, a kako objašnjava Svetlana Pajević, Daily Banking Tribe Lead u OTP banci Srbija, ovo je tek početak šire transformacije bankarskog sektora i digitalne ekonomije.

Slanje i primanje novca u evrima u Srbiji od 5. maja 2026. godine je započelo potpuno novu fazu. Pristupanjem Srbije Jedinstvenom području plaćanja u evrima (SEPA), domaći bankarski sistem postaje deo jedinstvenog evropskog platnog prostora. OTP banka je ovaj važan sistemski iskorak dočekala potpuno spremna, omogućavajući svojim klijentima – građanima, preduzetnicima i kompanijama – punu primenu SEPA standarda od prvog dana. Promene se odnose na brzinu izvršenja, strukturu naknada i transparentnost troškova, a obuhvataju sve kategorije transakcija u evrima ka i iz zemalja SEPA prostora. Za klijente, prelazak na SEPA znači konkretne koristi koje se osećaju u svakodnevnim situacijama – od porodičnih transfera, preko priliva iz inostranstva, do poslovnih plaćanja sa partnerima u Evropskoj uniji. Šta se zapravo menja SEPA predstavlja jedinstveni prostor u kojem se transferi u evrima izvršavaju po unapred definisanim i ujednačenim pravilima, bez razlike između domaćih i prekograničnih plaćanja. Sredstva se prenose u roku od jednog radnog dana, zahvaljujući automatizovanoj obradi naloga i eliminisanju složenih lanaca posredničkih banaka koji su do sada često produžavali rok realizacije. Naknade postaju potpuno predvidljive primenom isključivo SHA/SHAR modela troškova -pošiljalac plaća naknadu svojoj banci, a primalac eventualnu naknadu plaća svojoj banci. Na taj način se eliminišu nepredvidivi troškovi posrednika, a klijent unapred zna i tačan iznos troška i iznos koji će stići na odredište. Ova pravila važe jednako za sve banke u Srbiji koje posluju u okviru SEPA sistema, dok se razlika za klijente ogleda u stepenu spremnosti banaka i kvalitetu implementacije.

„Često se ulazak u SEPA svodi na priču o nižim naknadama i bržim transferima – a to je samo vidljivi vrh promene. Za naše klijente to znači brža i povoljnija plaćanja, ali za bankarski sektor u Srbiji znači mnogo više: sinhronizaciju sa evropskim standardima, ujednačena pravila igre i temelj za novu generaciju digitalnih usluga koje tek nastaju. Ulazak Srbije u SEPA sistem otvara potpuno novi okvir za razvoj finansijskih i digitalnih usluga na nivou celog tržišta.“ — Svetlana Pajević, Daily Banking Tribe Lead, OTP banka Srbija Konkretne koristi za klijente Za roditelje čija deca studiraju u inostranstvu, SEPA znači da uplate namenjene školovanju ili mesečnim troškovima stižu u roku od jednog radnog dana, bez nepredvidivih umanjenja i posredničkih provizija. Iznos koji se uplati u Srbiji odgovara iznosu koji se knjiži na račun u zemlji studiranja. Za kompanije koje izvoze u zemlje Evropske unije, kao i druga SEPA tržišta, predvidljiva naplata i brži priliv sredstava direktno utiču na poboljšanje likvidnosti i efikasnije upravljanje tokovima novca. Tamo gde je ranije naplata od kupca u EU znala da potraje i nekoliko dana – uz nepredvidivo umanjenje iznosa zbog troškova posredničkih banaka – sada se sredstva prenose u roku od jednog radnog dana, a iznos koji stigne odgovara ugovorenom.

Građani koji primaju novac iz zemalja Evropske unije, Švajcarske, Ujedinjenog Kraljevstva i drugih SEPA zemalja, više ne moraju da računaju na kašnjenje ili umanjenje iznosa. Prilivi se knjiže brzo, jasno i sa unapred poznatim iznosom. Slanje novca članovima porodice u inostranstvu, plaćanje školarina, kotizacija za stručne skupove ili drugih obaveza u evrima postaje proces koji ne zahteva dodatnu pripremu. Za preduzetnike i mala preduzeća, prednosti se ogledaju u jednostavnijoj prekograničnoj saradnji i mogućnosti da se posluje sa partnerima u SEPA zoni pod istim uslovima koji važe i unutar te zone. Za srednja i velika preduzeća, ujednačena pravila na nivou Evrope donose niže operativne troškove i efikasnije upravljanje međunarodnim novčanim tokovima. Iza promene – meseci pripreme Iako za krajnjeg korisnika ulazak u SEPA izgleda kao prirodno unapređenje, za bankarski sektor je to bio kompleksan i višeslojni proces. Tehnička integracija sa evropskim platnim sistemima, prilagođavanje internih procesa, sistema i procedura, kao i obuka zaposlenih, sprovedeni su tokom više meseci pripreme. U OTP banci ovaj proces je bio oslonjen na postojeću digitalnu arhitekturu i višegodišnja ulaganja u modernizaciju platnih i osnovnih bankarskih sistema. „Spremnost banaka u ovom nacionalnom i regulatornom procesu je ključna. Pristupanje SEPA platnoj zoni nije tehničko pitanje, već proces koji zahteva kompleksne promene u procesima i sistemima banaka. Upravo od kvaliteta naše pripreme zavisi kako će krajnji klijent osetiti SEPA u svakodnevnim plaćanjima. U OTP banci smo vodili računa da klijent od samog početka oseti prednosti, a iskustvo bude besprekorno – od trenutka kada klijent inicira plaćanje do trenutka kada novac stigne na drugi kraj Evrope,“ objašnjava Svetlana Pajević iz OTP banke.

Kako započeti – uslovi za korišćenje SEPA usluga Za korišćenje SEPA usluga dovoljno je da klijent OTP banke ima otvoren devizni račun u evrima. Za slanje novca neophodan je IBAN primaoca iz bilo koje zemlje SEPA zone, dok se svi prilivi automatski knjiže na evro račun klijenta. Postojeći klijenti banke ne moraju da preduzimaju dodatne korake – SEPA usluge dostupne su kroz redovne kanale banke, uključujući mrežu ekspozitura, elektronsko i mobilno bankarstvo. U korak sa inovacijama i digitalizacijom Pristupanjem Srbije SEPA platnoj zoni, OTP banka potvrđuje strateško opredeljenje da sistemske promene na tržištu dočekuje spremno, kroz kontinuirana ulaganja u digitalizaciju i inovacije. Ipak, u banci ističu da je trenutni korak tek jedan u nizu. „Omogućavajući našim klijentima da koriste sve pogodnosti jedinstvene platne zone, potvrđujemo naše dugoročno opredeljenje da je OTP banka digitalna banka, usmerena na klijenta i spremna da investira u inovacije. SEPA otvara prostor za nove modele saradnje sa fintech kompanijama, jednostavniju internacionalizaciju domaće privrede i razvoj nove generacije digitalnih usluga koje će redefinisati šta znači biti klijent banke u digitalnoj eri. Ostajemo dosledni našoj viziji da OTP banka bude predvodnik te transformacije u Srbiji,“ zaključuje Svetlana Pajević. Ulazak u novu eru evropskih plaćanja Ulazak Srbije u SEPA platni prostor predstavlja važan korak ka punoj integraciji u evropski finansijski ekosistem. Iako se promena dogodila u jednom danu, njen efekat se prepliće sa svakodnevicom hiljada klijenata banke koji čekaju naplatu ili primaju prilive iz zemalja SEPA zone. Iza tehničkog naziva i regulatornog okvira krije se jednostavno obećanje: novac putuje brže, troškovi su jasni, a razlika između domaćeg i prekograničnog plaćanja u evrima u svakodnevnom iskustvu nestaje.