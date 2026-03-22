Upravo u ovom periodu donose se ključne odluke – bira se datum, rezervišu restorani i bendovi, a budući mladenci prvi put ozbiljno sabiraju troškove.

Iskustva pokazuju da oni koji organizaciju ne započnu na vreme često ostaju bez željenih termina, posebno kada su u pitanju letnji i rani jesenji meseci.

„Mi smo krenuli u martu i već tada je izbor bio sužen. Najtraženiji datumi su već bili rezervisani“, kaže Milica Petrović iz Sremske Mitrovice.

U planiranju svadbe najviše se izdvaja za restoran, odnosno cenu stolice, koja se danas najčešće kreće između 25 i 40 evra po gostu.

Upravo ta stavka u najvećoj meri određuje ukupnu cenu, jer za veći broj zvanica trošak brzo raste i dostiže i više hiljada evra. „Restoran nam je bio najveća stavka, tu nema mnogo kompromisa“, navodi Marko Petrović.

Međutim, pravi troškovi postaju jasni tek kada se uključe i sve ostale usluge. Muzika za svadbu, fotograf i dekoracija dodatno opterećuju budžet, pa ukupna cena lako raste. Bendovi se najčešće kreću od 1.000 do 2.500 evra, dok fotograf i snimanje koštaju nekoliko stotina evra, u zavisnosti od obima angažovanja.

Slična situacija je i sa garderobom. Venčanica se uglavnom iznajmljuje i njena cena varira od 300 do 1.000 evra, dok se za odelo mladoženje izdvaja znatno manje. Kada se tome dodaju šminka, frizura, obuća i sitni detalji poput bidermajera, ukupni troškovi dodatno rastu.

Posebna stavka je i svadbena torta, koja se naplaćuje po kilogramu, kao i formalnosti poput venčanja u crkvi ili angažovanja matičara van opštine. Sve zajedno, troškovi svadbe danas se najčešće kreću između 7.000 i 15.000 evra, u zavisnosti od broja gostiju i izbora usluga.

Za razliku od ranijih vremena, pokloni se danas gotovo uvek daju u novcu. Iznosi koje gosti donose najčešće se kreću od 50 do 100 evra, što u određenim slučajevima omogućava mladencima da pokriju deo ili čak većinu troškova. Ipak, to nije pravilo.

„Mi smo uspeli da pokrijemo skoro sve, ali to zavisi od mnogo faktora. Ne može se unapred računati da će se svadba isplatiti“, kaže Milica.

Zbog svega toga, mart se pokazuje kao ključni mesec za donošenje odluka. Oni koji tada rezervišu termine imaju veći izbor i lakše planiraju budžet, dok kasnije organizacija postaje složenija i skuplja.

Na kraju, i pored svih troškova, većina mladenaca se slaže u jednom – svadba je pre svega važan životni događaj, a tek potom finansijska računica.

