Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kupovina voća i povrća na samouslužnim vagama deluje jednostavno, ali i mala greška može izazvati neprijatne probleme. To se posebno odnosi na situacije u kojima kupac sam meri proizvode i bira oznaku, jer pogrešno označavanje robe može izgledati kao pokušaj prevare.

Najčešće greške pri merenju

Kako piše t-online, najčešći problem nastaje kod proizvoda koji postoje u više varijanti. Na primer, ako kupac organsku jabuku, bananu ili krastavac označi kao konvencionalni proizvod, cena će biti niža od stvarne. Slično se može dogoditi i sa paprikama različitih boja ili jabukama različitih sorti, ako se proizvodi različitih cena zajedno izmere i označe kao jeftinija opcija.

Kada greška postaje prevara?

Kao što je već istaknuto, važno je razlikovati slučajnu grešku od namerne prevare. Ako je kupac nenamerno pritisnuo pogrešnu oznaku, kasir će najčešće samo upozoriti na grešku i zatražiti ponovno merenje.

Međutim, to se može smatrati prevarom ukoliko neko svesno:

Podigne kesu tokom merenja kako bi smanjio težinu

Nakon merenja doda još proizvoda u kesu

Namerno odabere jeftiniju oznaku na vagi Ozbiljne posledice

U Nemačkoj takvo ponašanje može imati ozbiljne posledice. U slučaju namerne prevare, prodavnica može:

Izreći zabranu ulaska

Podneti krivičnu prijavu

Pored toga, kupcu preti novčana kazna ili, u težim slučajevima, čak i zatvorska kazna.

Zato je pri kupovini voća i povrća najbolje odvojeno meriti različite vrste i sorte i pažljivo proveriti oznaku pre lepljenja nalepnice. Nekoliko sekundi dodatne pažnje može sprečiti veoma neprijatnu situaciju na kasi.