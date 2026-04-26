Potrošači u Srbiji uskoro će dobiti još dva trgovinska lanca iz inostranstva koja su poznata po diskontnim,  niskim cenama. U pitanju su dva maloprodajna lanca - Fix Price i Eurospin.

Fix Price

Ruska Fix Price grupa koja trenutno posluje na 7.700 lokacija širom sveta priprema se da uđe na srpsko tržište. Kompanija je formirala svoj tim u Srbiji i trenutno traži lokacije u Beogradu i Novom Sadu.

Fix Price je moderan diskonter koji nudi širok asortiman proizvoda po pristupačnim cenama. U svojoj ponudi kupcima nudi igračke, hranu, hemiju, stvari za uređenje doma i bašte, kozmetiku... Reputaciju su stekli po izuzetno niskim cenama, a poznati su kao model prodavnice "sve po..." Asortiman obuhvata hranu, piće, kozmetiku, kućnu hemiju, odeću, igračke, knjige i sitne kućne potrepštine.

Kompanija je osnovana 2007. godine i upravlja mrežom od preko 7.700 prodavnica u Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Uzbekistanu, Letoniji i Gruziji.

Novi koncept Fix Price diskonta donosi moderno iskustvo kupovine i samouslužne kase. 

Eurospin

Eurospin je veliki italijanski lanac diskontnih supermarketa, poznat po konceptu "pametne kupovine" (smart shopping) koji nudi prehrambene i neprehrambene proizvode isključivo pod sopstvenim brendovima. Fokusirani su na niske cene i dobar odnos kvaliteta i cene, sa preko 1.200 prodavnica u Italiji, Sloveniji, Hrvatskoj i Malti, a najavljen je i njihov dolazak u Srbiju.

Jedini su lanac u Evropi koji prodaje proizvode isključivo pod svojim brendovima, što omogućava niže troškove. Prodavnice sadrže osnovne prehrambene namirnice, odeljenja sa mesom, voćem i povrćem, kao i artikle za domaćinstvo, tekstil i "uradi sam" proizvode.
Fokusirani su na "pametnu kupovinu", što znači kvalitetni proizvodi po pristupačnim cenama.

Italijanski Eurospin sa novoosnovanom kompanijom u Srbiji nastavlja da radi na ulasku na srpsko tržište. Navodno već su kupili nekoliko lokacija u nađoj zemlji na kojima planira da otvori diskonte, dok su pojedini radnici iz Srbije već duže vreme na obukama u Italiji.

Eurospin je početkom ove godine uvećao svoj kapital za dva miliona evra.

