Slušaj vest

Živahna, bučna, šarena, liberalna, puna bogate istorije, zanimljivih događaja, jedinstvenih festivala i prelepih tulipana, pleni svojim neodoljivim šarmom i neverovatnom arhitekturom… Verovatno možete pretpostaviti o kom gradu govorimo.

Naravno, sve je to Amsterdam, koji poput magneta privlači turiste iz celog sveta. Njegova lepota, šarmantni kanali, brojni fantastični muzeji, prijateljski duh i more bicikala na putevima samo su neki od razloga zašto se ovaj grad iz godine u godinu nalazi na vrhu liste najpoželjnijih evropskih destinacija.

Na prestižnoj lokaciji

Prodavnica "Golden Bend" se nalazi u delu amsterdamskog kanala Herengraht, koji se smatra jednim od najprestižnijih i najvažnijih simbola holandskog zlatnog doba.

Prodavnica "Golden Bend" Foto: screenshot IG/lekker.places

Smeštena unutar UNESKO-ovog zaštićenog prstena kanala, Zlatni zavoj privlači veliki broj posetilaca, što povećava dostupnost zanimljivih priča o pojedinačnim lokacijama. U prizemlju, ili gotovo u podrumu, jedne od luksuznih kuća koje su nekada u tom kraju gradili bogati trgovci, nalazi se pomenuta prodavnica kineskog porcelana.

Neobična prodavnica, koja praktično prodaje mala umetnička dela, sasvim prirodno se uklapa u ulicu, koju karakterišu fasade inspirisane klasicizmom, monumentalni ulazi i naznake skrivenih vrtova. Lokacija i ponuda prodavnice harmonično se dopunjuju i odišu duhom nekih starih i glamuroznih vremena.

Unutrašnji dizajn prodavnice ne donosi ništa posebno, ali je zaista specifičan i postao je pomalo kult. Pronašli smo je jer je pravi viralni hit. Svi ljubitelji porcelana i dobrih suvenira imaju je na svojoj listi, a skoro svi koji je posete dele je na društvenim mrežama jer joj je teško odoleti.

Izobilje porcelana

Dakle, Golden Bend Shop nije klasična prodavnica suvenira, već mala, gotovo skrivena radnja poznata po ogromnoj količini porcelana natrpanog bukvalno od poda do plafona. Specifičnost prodavnice je u tome što prodaje hotelski porcelan, uglavnom iz američkih hotela, restorana i klubova iz 20. veka.

Reč je o trajnim servisima, često sa dekoracijama iz 1930-ih, zlatnim ivicama i retro dezenima, koje je vlasnik godinama sakupljao i uvozio. Ono što izdvaja ovu prodavnicu jeste njen neobičan prostor i pristup. Enterijer je mali i ispunjen porcelanom, pa posetioci bukvalno probijaju kroz njega između tanjira i šolja, stvarajući utisak žive, gotovo haotične arhive predmeta.

Svaki komad ima svoju priču, koju vlasnik često lično deli sa kupcima. Ovaj element razgovora pretvara prodavnicu u neku vrstu malog muzeja gde dobijate objašnjenje za svaki predmet, što celom iskustvu daje dodatnu dimenziju i autentičnost, piše Putni kofer.

Prodavnica "Golden Bend" u Amsterdamu najneurednija je prodavnica na svetu u kojoj je porcelan natrpan od poda do plafona Foto: screenshot IG/lekker.places

Uprkos tome što sve deluje ekskluzivno i nalazi se na takvoj lokaciji, prodavnica ima prilično pristupačne cene. Često su niže nego što bi se očekivalo za takve predmete. Važno je napomenuti da ovo nisu kolekcionarski predmeti, već prelepi porcelan za svakodnevnu upotrebu. Zbog toga vlasnik ima opušten pristup izlaganju predmeta, čineći da prodavnica deluje kao organizovani haos pun skrivenih blaga, gde je iskustvo istraživanja podjednako vredno kao i sama kupovina.