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Jesen je vreme kada se u Srbiji tradicionalno organizuju svadbe. Poslednjih godina svadbe su postale ozbiljan trošak, a kad se sve sabere, cifra obično bude veća nego što je planirao. Prosečna svadba sa oko 200 gostiju u Srbiji danas košta oko 20.000 do 25.000 evra. Pre nekoliko godina to je bilo između 13.000 i 15.000. Evo gde novac odlazi i na šta se često zaboravi.

1. Restoran, najveća stavka

Restoran obično odnese oko polovinu budžeta. Cena "stolice“ po gostu u Beogradu je danas uglavnom oko 50 evra i više, u većim gradovima nešto niža, a u manjim mestima kreće se od otprilike 30 evra. Ekskluzivni restorani naplaćuju i do 150 evra po gostu. Množite sa brojem zvanica i dobijate koliko je to velika stavka, imajte na umu da neki restorani imaju popust za decu u zavisnoti od uzrasta. Svaki dodatni gost košta. Savet: Svadba van sezone ili radnim danima obično je jeftinija, pa pitajte restoran za popust.

2. Muzika

Bend je jedna od stavki koja je najviše poskupela. Prema pisanju medija, nekad je koštao oko 1.500 do 1.600 evra, a danas se kreće oko 3.000 do 4.000 evra i više. Ako vam treba poznati pevač, računajte desetak hiljada evra ili više za dva sata nastupa.

3. Dekoracija i cveće

Za skromniju svadbu sa oko 150 gostiju dekoracija sa prirodnim cvećem može da košta do 1.000 evra. Što je ukras raskošniji, to je račun veći. Cvet za mladu, bidermajer, kićenje automobila i ukras za sto često se računaju posebno.

Foto: Shutterstock/paralisart

4. Venčanica i odelo

Poznati kreatori traže od 4.000 do 5.000 evra za venčanicu ili odelo. Zato mnoge mlade biraju iznajmljivanje ili šivenje venčanica po meri, što je znatno povoljnije. Ne zaboravite na cipele, veo, šminku, frizuru i probe.

5. Svadbena torta i kolači

Cena torte zavisi od težine i od dekoracije. Klasičan ukras je jeftiniji, a ručno rađene figure i posebni motivi znatno skuplji.

6. Fotograf i snimatelj

To su uspomene za ceo život, pa se na njima ne treba previše štedeti. Cene se razlikuju od fotografa do fotografa, pa tražite ponude i pitajte šta tačno ulazi u paket: broj sati, broj obrađenih fotografija, album, video.

7. Prevoz, crkva, matičar

Ovde se kriju sitni troškovi koji se brzo nagomilaju: automobili za svatove, taksa za venčanje, prstenje, venčani list, kumovski pokloni, sveće i ono što ide uz ceremoniju.

8. Koverat, ne zaboravite na "povraćaj“

Mnogi parovi računaju da će deo troškova pokriti novac iz koverte. Mame znaju da to nije sigurno. Iznos zavisi od kraja, broja gostiju i odnosa sa porodicom. Neki se pokriju, neki ne, pa budžet pravite tako da svadba može da se plati i bez toga.

Kako da novac ne izmakne kontroli

Odredite broj gostiju prvo - sve ostalo zavisi od toga.

Dogovorite ko šta plaća - porodice često dele troškove, pa sve isplanirajte unapred.

Ostavite rezervu - računajte oko 10 odsto više za nepredviđene stvari.

Tražite pisane ponude - ugovorite sve što se plaća, sa datumom i iznosom.

Odlučite šta vam je važno - ako je muzika najbitnija, uštedite na torti, i obrnuto.