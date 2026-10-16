Koliko košta svadba u Srbiji: Ovo su najveći troškovi, evo kako da ne potrošite do zadnjeg dinara
- Prosečna svadba sa oko 200 gostiju u Srbiji danas košta 20.000 do 25.000 evra, a najveći trošak je restoran, koji odnosi oko polovinu budžeta
- Najviše su poskupeli bendovi, dok dekoracija, venčanica, torta, fotograf i sitni troškovi lako dodatno podignu račun
- Parovima se savetuje da prvo odrede broj gostiju, traže pisane ponude i ostave rezervu, jer se ne treba oslanjati na novac iz koverti
Jesen je vreme kada se u Srbiji tradicionalno organizuju svadbe. Poslednjih godina svadbe su postale ozbiljan trošak, a kad se sve sabere, cifra obično bude veća nego što je planirao. Prosečna svadba sa oko 200 gostiju u Srbiji danas košta oko 20.000 do 25.000 evra. Pre nekoliko godina to je bilo između 13.000 i 15.000. Evo gde novac odlazi i na šta se često zaboravi.
1. Restoran, najveća stavka
Restoran obično odnese oko polovinu budžeta. Cena "stolice“ po gostu u Beogradu je danas uglavnom oko 50 evra i više, u većim gradovima nešto niža, a u manjim mestima kreće se od otprilike 30 evra. Ekskluzivni restorani naplaćuju i do 150 evra po gostu. Množite sa brojem zvanica i dobijate koliko je to velika stavka, imajte na umu da neki restorani imaju popust za decu u zavisnoti od uzrasta. Svaki dodatni gost košta. Savet: Svadba van sezone ili radnim danima obično je jeftinija, pa pitajte restoran za popust.
2. Muzika
Bend je jedna od stavki koja je najviše poskupela. Prema pisanju medija, nekad je koštao oko 1.500 do 1.600 evra, a danas se kreće oko 3.000 do 4.000 evra i više. Ako vam treba poznati pevač, računajte desetak hiljada evra ili više za dva sata nastupa.
3. Dekoracija i cveće
Za skromniju svadbu sa oko 150 gostiju dekoracija sa prirodnim cvećem može da košta do 1.000 evra. Što je ukras raskošniji, to je račun veći. Cvet za mladu, bidermajer, kićenje automobila i ukras za sto često se računaju posebno.
4. Venčanica i odelo
Poznati kreatori traže od 4.000 do 5.000 evra za venčanicu ili odelo. Zato mnoge mlade biraju iznajmljivanje ili šivenje venčanica po meri, što je znatno povoljnije. Ne zaboravite na cipele, veo, šminku, frizuru i probe.
5. Svadbena torta i kolači
Cena torte zavisi od težine i od dekoracije. Klasičan ukras je jeftiniji, a ručno rađene figure i posebni motivi znatno skuplji.
6. Fotograf i snimatelj
To su uspomene za ceo život, pa se na njima ne treba previše štedeti. Cene se razlikuju od fotografa do fotografa, pa tražite ponude i pitajte šta tačno ulazi u paket: broj sati, broj obrađenih fotografija, album, video.
7. Prevoz, crkva, matičar
Ovde se kriju sitni troškovi koji se brzo nagomilaju: automobili za svatove, taksa za venčanje, prstenje, venčani list, kumovski pokloni, sveće i ono što ide uz ceremoniju.
8. Koverat, ne zaboravite na "povraćaj“
Mnogi parovi računaju da će deo troškova pokriti novac iz koverte. Mame znaju da to nije sigurno. Iznos zavisi od kraja, broja gostiju i odnosa sa porodicom. Neki se pokriju, neki ne, pa budžet pravite tako da svadba može da se plati i bez toga.
Kako da novac ne izmakne kontroli
Odredite broj gostiju prvo - sve ostalo zavisi od toga.
- Dogovorite ko šta plaća - porodice često dele troškove, pa sve isplanirajte unapred.
- Ostavite rezervu - računajte oko 10 odsto više za nepredviđene stvari.
- Tražite pisane ponude - ugovorite sve što se plaća, sa datumom i iznosom.
- Odlučite šta vam je važno - ako je muzika najbitnija, uštedite na torti, i obrnuto.
Na kraju, svadba nije takmičenje. Najlepše svadbe nisu one koje najviše koštaju, nego one posle kojih mladenci ne ulaze u dug.
Izvor: Biznis Kurir/Mame.rs