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Turistička organizacija Srbije (TOS) učestvuje na 17. Međunarodnom sajmu turizma i seoskog turizma u Kragujevcu, koji je otvoren danas i trajaće do 7. novembra. Uz predstavljanje turističke ponude Srbije, predstavnici TOS-a učestvuju u stručnom programu, kroz dva panela posvećena promociji seoskog turizma i ulozi manifestacija u razvoju destinacija.

Sajam turizma u Kragujevcu Foto: TOS/Danijela Veljović

Trodnevna manifestacija okuplja više od 100 izlagača iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, a poseban akcenat stavljen je na ponudu seoskih turističkih domaćinstava, lokalnu gastronomiju i mogućnosti za razvoj ruralnog turizma. Na sajmu se predstavljaju nacionalne, regionalne i lokalne turističke organizacije, turističke agencije, hoteli i banjski centri.

Sajam turizma u Kragujevcu Foto: TOS/Danijela Veljović

Prvog dana sajma razgovaralo se o saradnji lokalnih turističkih organizacija i seoskih turističkih domaćinstava u promociji ponude njihovog kraja. Povezivanje smeštaja sa lokalnom gastronomijom, izletima i drugim sadržajima u okolini olakšava gostima planiranje boravka, a domaćinstvima omogućava da svoju ponudu približe većem broju potencijalnih gostiju.

Sajam turizma u Kragujevcu Foto: TOS/Danijela Veljović

Stručni program se u petak, 6. novembra, nastavlja panelom „Brendiranje destinacija kroz manifestacije“. U fokusu razgovora biće doprinos festivala i drugih manifestacija prepoznatljivosti destinacija, privlačenju posetilaca i produženju njihovog boravka.

Inače, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, u Srbiji je od januara do septembra 2026. godine zabeleženo 3,57 miliona dolazaka turista i 10,17 miliona noćenja. U odnosu na isti period prethodne godine, broj dolazaka povećan je za sedam odsto, a broj noćenja za šest odsto, dok je broj dolazaka domaćih turista porastao za devet odsto.